БРАКОСОЧЕТАНИЯ

За прошедший период в городе зарегистрировано 2 брака, один в Смолевичском отделе загс и один в Усяжском сельисполкоме.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

В районе зарегистрировано 6 рождений детей.

В Озерицко-Слободском сельисполкоме рождение второго ребенка в семье, сына Тимофея, зарегистрировали Денис и Алеся Гиль;

Артем и Екатерина Гулько зарегистрировали рождение сына Тимофея.

Обе семьи — из агрогородка Слобода.

В Усяжском сельисполкоме Андрей и Ольга Шабуневичи зарегистрировали рождение сына Сергея, второго ребенка в семье;

Рождение дочери Есении, первенца в семье, зарегистрировали Алексей и Анна Дорошко.

Обе семьи — из поселка Усяж.

В Смолевичском отделе загс рождение сына Богдана зарегистрировали Владимир и Евгения Нехай. В их семье это первенец.

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ

За истекший период в районе зарегистрировано 9 смертей.

Четыре смерти зарегистрировал Смолевичский отдел загс. По одному человеку ушли из жизни в Драчковском, Жодинском, Плисском и Усяжском сельсоветах.

Заболотским, Зеленоборским, Озерицко-Слободским и Пекалинским сельисполкомами смерти не зарегистрированы.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).