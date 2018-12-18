БРАКОСОЧЕТАНИЯ
За прошедший период в городе зарегистрировано 2 брака, один в Смолевичском отделе загс и один в Усяжском сельисполкоме.
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
В районе зарегистрировано 6 рождений детей.
В Озерицко-Слободском сельисполкоме рождение второго ребенка в семье, сына Тимофея, зарегистрировали Денис и Алеся Гиль;
Артем и Екатерина Гулько зарегистрировали рождение сына Тимофея.
Обе семьи — из агрогородка Слобода.
В Усяжском сельисполкоме Андрей и Ольга Шабуневичи зарегистрировали рождение сына Сергея, второго ребенка в семье;
Рождение дочери Есении, первенца в семье, зарегистрировали Алексей и Анна Дорошко.
Обе семьи — из поселка Усяж.
В Смолевичском отделе загс рождение сына Богдана зарегистрировали Владимир и Евгения Нехай. В их семье это первенец.
УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ
За истекший период в районе зарегистрировано 9 смертей.
Четыре смерти зарегистрировал Смолевичский отдел загс. По одному человеку ушли из жизни в Драчковском, Жодинском, Плисском и Усяжском сельсоветах.
Заболотским, Зеленоборским, Озерицко-Слободским и Пекалинским сельисполкомами смерти не зарегистрированы.
Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).