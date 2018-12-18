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Открылся новый отель в составе комплекса «Аква-Минск Теннисный центр»

19.12.2018 16:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Открылся новый отель в составе комплекса «Аква-Минск Теннисный центр»
Фото из открытых источников

Отель «Аква-Минск Плюс» - это территория стиля, уголок комфорта и безупречного качества в каждой детали. Мы постарались создать для Вас все условия необходимые для релакса, отдыха и спорта.

К услугам гостей 10 однокомнатных двухместных номеров категории Twin и 5 однокомнатных двухместных номеров повышенной комфортности категории Delux.

Для всех постояльцев отеля включено безлимитное посещение аквазоны и тренажерного зала теннисного центра, аквазоны аквапарка «Лебяжий», тренажерного зала Pride Fitness House, а также бесплатный Wi-Fi по всей территории гостиницы, бесплатная стоянка, кондиционер в номерах категории Delux.

Открылся новый отель в составе комплекса «Аква-Минск Теннисный центр»
Отель «Аква-Минск Плюс»
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Теги: Минск
 
 
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К услугам гостей 10 однокомнатных двухместных номеров категории Twin и 5 однокомнатных двухместных номеров повышенной комфортности категории Delux.
 
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