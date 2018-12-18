Открылся новый отель в составе комплекса «Аква-Минск Теннисный центр»

Отель «Аква-Минск Плюс» - это территория стиля, уголок комфорта и безупречного качества в каждой детали. Мы постарались создать для Вас все условия необходимые для релакса, отдыха и спорта.
К услугам гостей 10 однокомнатных двухместных номеров категории Twin и 5 однокомнатных двухместных номеров повышенной комфортности категории Delux.
Для всех постояльцев отеля включено безлимитное посещение аквазоны и тренажерного зала теннисного центра, аквазоны аквапарка «Лебяжий», тренажерного зала Pride Fitness House, а также бесплатный Wi-Fi по всей территории гостиницы, бесплатная стоянка, кондиционер в номерах категории Delux.