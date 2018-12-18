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Белорусский биатлонист Сергей Бочарников взял «бронзу» на этапе Кубка IBU

19.12.2018 16:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусский биатлонист Сергей Бочарников взял «бронзу» на этапе Кубка IBU
Сергей Бочарников на подиуме Кубка IBU (на фото справа). © / IBU

В австрийском Обертиллиахе стартовал третий этап Кубка IBU – второго по значимости биатлонного соревнования после Кубка мира. В индивидуальной гонке на 20 км у мужчин успешно выступил белорусский спортсмен.

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников взял «бронзу» на этапе Кубка IBU Кручинкиной и Лобастову разрешили выступать за сборную Беларуси по биатлону

Сергей Бочарников допустил лишь один промах на огневых рубежах (0+1+0+0) и сумел завоевать «бронзу». Победу праздновал француз Симон Фуркад (0+0+0+0), серебряная награда на счету норвежца Сиверт Гуттон Баккена (1+0+0+0). В гонке принимали участие еще двое белорусов. Владимир Чепелин (0+2+0+1) занял 12-е место, Максим Воробей (0+1+0+2) – 21-е.

Напомним, 20 декабря в чешском Нове-Место мужской спринтерской гонкой стартует третий этап Кубка мира по биатлону. Начало – в 19.30 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 2».

В программе этапа также запланирован женский спринт (21 декабря, 19.30), мужская и женская гонки преследования (22 декабря, 17.00 и 19.00 соответственно), а также мужской и женский масс-старты (23 декабря, 13.45 и 16.30 соответственно).

 
 
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Наш спортсмен впервые в карьере поднялся на подиум соревнований подобного уровня.
 
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