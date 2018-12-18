В Пинском районе с начала года от отравления алкоголем умерли 6 человек

Алкоголь, как негативный общественный фактор на протяжении длительного периода времени оказывал влияние на судьбы людей. Исходя из исследования статистических данных можно сделать вывод, что практически каждое преступление, относящееся к категории тяжких и особо тяжких, совершается в состоянии алкогольного опьянения.

В массовом сознании и бытовой культуре населения, особенно молодежи, сформировался устойчивый социально-психологический стереотип, согласно которому потребление алкогольных напитков рассматривается как естественный, современный стандарт поведения.

Нередко семейные конфликты, возникших в пьяном угаре, заканчиваются убийствами или покушениями на них, причинением телесных повреждений. Еще большую тревогу вызывает распространение пьянства и алкоголизма в молодежной среде. В республике большинство молодых людей приобщается к потреблению алкоголя в 13-16-летнем возрасте.

Алкоголь, или этиловый спирт, является наркотическим ядом, действующим на клетки организма человека, парализуя и разрушая их. Учеными доказано, что 100 г водки губит 7,5 тыс. активно работающих клеток головного мозга. Доза 7-8 г чистого спирта на 1 кг массы тела является смертельной для человека.

По данным Пинского РОВД, в текущем году в Пинском районе от отравления этиловым спиртом умерли 6 человек.

Начальник отдела профилактики Пинского РОВД Владимир Шукало рассказал корреспонденту pinsknews.by:

— В целях оказания сдерживающего фактора на алкоголизацию населения, сотрудниками отдела внутренних дел совместно с врачами-наркологами УЗ «Пинский межрайонный наркологический диспансер» внедрена в новая форма работы — выездные приемы. В рамках проводимых мероприятий сотрудниками указанных организаций осуществляется прием лиц, злоупотребляющих спиртными напитками в помещениях ФАП и иных медицинских учреждениях осуществляется забор анализов, постановка лиц на медицинский наркологический учет, проводятся мероприятия, направленные на сбор документов по осуждению указанных лиц в ЛТП. Данная мера является достаточно действенной, т.к. за один выездной прием под проведение указанных мероприятий попадает до 15 лиц асоциального поведения, злоупотребляющих спиртными напитками. Всего за истекший период времени проведено 10 выездных приемов, на которых обследовано порядка 130 лиц. В отношении 30 лиц в последующем принято решение о направлении в ЛТП. Всего в 2018 году в ЛТП сотрудниками отдела осуждено 54 лица, против 52 за 2017 год.

Уважаемые жители Пинского района! Если вам известно о противоправных фактах изготовления, продажи самогона или иной спиртосодержащей жидкости, вы всегда можете сообщить анонимно по «телефонам доверия» Пинского РОВД: 31-20-00, 31-70-25 или 139. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь!





