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В Пинском районе с начала года от отравления алкоголем умерли 6 человек
19.12.2018 — Разное | Полесская правда
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Алкоголь, как негативный общественный фактор на протяжении длительного периода времени оказывал влияние на судьбы людей. Исходя из исследования статистических данных можно сделать вывод, что практически каждое преступление, относящееся к категории тяжких и особо тяжких, совершается в состоянии алкогольного опьянения.
В массовом сознании и бытовой культуре населения, особенно молодежи, сформировался устойчивый социально-психологический стереотип, согласно которому потребление алкогольных напитков рассматривается как естественный, современный стандарт поведения.
Нередко семейные конфликты, возникших в пьяном угаре, заканчиваются убийствами или покушениями на них, причинением телесных повреждений. Еще большую тревогу вызывает распространение пьянства и алкоголизма в молодежной среде. В республике большинство молодых людей приобщается к потреблению алкоголя в 13-16-летнем возрасте.
Алкоголь, или этиловый спирт, является наркотическим ядом, действующим на клетки организма человека, парализуя и разрушая их. Учеными доказано, что 100 г водки губит 7,5 тыс. активно работающих клеток головного мозга. Доза 7-8 г чистого спирта на 1 кг массы тела является смертельной для человека.
По данным Пинского РОВД, в текущем году в Пинском районе от отравления этиловым спиртом умерли 6 человек.
Начальник отдела профилактики Пинского РОВД Владимир Шукало рассказал корреспонденту pinsknews.by:
Уважаемые жители Пинского района! Если вам известно о противоправных фактах изготовления, продажи самогона или иной спиртосодержащей жидкости, вы всегда можете сообщить анонимно по «телефонам доверия» Пинского РОВД: 31-20-00, 31-70-25 или 139. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь!
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