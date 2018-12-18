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Единый день знаний правил дорожного движения пройдёт завтра во всех учреждениях образования Пинского района
19.12.2018 — Разное | Полесская правда
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Обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории Брестской области продолжает оставаться сложной. Анализ оперативной обстановки в сфере дорожного движения свидетельствует о том, что ежегодно в осенне-зимний период обостряется проблема детского дорожно-транспортного травматизма.
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОГАИ Пинского РОВД, по состоянию за 11 месяцев 2018 года, на территории Брестской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 8 детей погибли и 69 получили ранения различной степени тяжести.
По вине несовершеннолетних на территории Брестской области зарегистрировано 10 ДТП из которых 1 несовершеннолетний погиб и 9 несовершеннолетних получили телесные повреждения различной степени тяжести. С участием детей, управлявших мототехникой на территории Брестской области зарегистрировано 3 ДТП из которых 3 несовершеннолетних погибло и 3 несовершеннолетних получили телесные повреждения различной степени тяжести. С участием детей, управлявших велосипедами на территории Брестской области зарегистрировано 7 ДТП из которых 1 несовершеннолетний погиб и 6 несовершеннолетних получили телесные повреждения различной степени тяжести. На территории Пинского РОВД в текущем году зарегистрировано одно ДТП с участием несовершеннолетнего, который являлся пассажиром легкового автомобиля.
Основными причинами совершения указанных ДТП являются: нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров в салоне транспортных средств, не предоставление водителями транспортных средств преимущества пешеходам на пешеходных переходах, переход несовершеннолетними проезжей части автодорог в неустановленном месте.
Давайте начнем борьбу с жертвами дорог с малого – с соблюдения ПДД!
Родителям необходимо напомнить детям о правилах поведения детей на улице!
В зимний период к сожалению, часто игры детей выходят за границы детских площадок: ребята катают друг друга на санках вдоль и по проезжей части, не слазят с санок, когда переходят дорогу или играют в снежки, перебегая при этом дорогу. Поступая так дети забывают простую истину: где есть автомобили, там нет места играм и шалостям. Ведь для водителя управление автомобилем в зимних условиях представляет значительную трудность и моментально остановить машину на скользкой дороге невозможно.
Чтобы зимние игры всегда приносили только радость и веселье, необходимо соблюдать простые правила поведения вблизи проезжей части в дворовых территориях:
Соблюдение ПДД необходимо прививать с раннего детства.
Уважаемые родители, показывая личный пример соблюдения ПДД, Вы заложите в ребенка чувство ответственности и внимательности на дороге. Конечно, от всего уберечь невозможно, но предупредить желание нарушить ПДД можно и необходимо, а значит сохранить здоровье, а возможно, и жизнь ребенка!
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