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Единый день знаний правил дорожного движения пройдёт завтра во всех учреждениях образования Пинского района

19.12.2018 — Разное | Полесская правда  
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Единый день знаний правил дорожного движения пройдёт завтра во всех учреждениях образования Пинского района
Во исполнение Указания УГАИ УВД Брестского облисполкома №13/14154 от 17.12.2018 в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды неукоснительного соблюдения ПДД и безопасного поведения детей на дороге в осенне-зимний период времени, популяризации использования световозвращающих элементов в тёмное время суток, недопущение использования телефонов, наушников и иных гаджетов при переходе проезжей части, 20 декабря 2018 года во всех учреждениях образования, расположенных на территории Пинского района будет проведен Единый день знаний правил дорожного движения по теме «Зимним забавам на дороге не место.

Обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории Брестской области продолжает оставаться сложной. Анализ оперативной обстановки в сфере дорожного движения свидетельствует о том, что ежегодно в осенне-зимний период обостряется проблема детского дорожно-транспортного травматизма.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОГАИ Пинского РОВД, по состоянию за 11 месяцев 2018 года, на территории Брестской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 8 детей погибли и 69 получили ранения различной степени тяжести.

По вине несовершеннолетних на территории Брестской области зарегистрировано 10 ДТП из которых 1 несовершеннолетний погиб и 9 несовершеннолетних получили телесные повреждения различной степени тяжести. С участием детей, управлявших мототехникой на территории Брестской области зарегистрировано 3 ДТП из которых 3 несовершеннолетних погибло и 3 несовершеннолетних получили телесные повреждения различной степени тяжести. С участием детей, управлявших велосипедами на территории Брестской области зарегистрировано 7 ДТП из которых 1 несовершеннолетний погиб и 6 несовершеннолетних получили телесные повреждения различной степени тяжести. На территории Пинского РОВД в текущем году зарегистрировано одно ДТП с участием несовершеннолетнего, который являлся пассажиром легкового автомобиля.

Основными причинами совершения указанных ДТП являются: нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров в салоне транспортных средств, не предоставление водителями транспортных средств преимущества пешеходам на пешеходных переходах, переход несовершеннолетними проезжей части автодорог в неустановленном месте.

Давайте начнем борьбу с жертвами дорог с малого – с соблюдения ПДД!

Родителям необходимо напомнить детям о правилах поведения детей на улице!

В зимний период к сожалению, часто игры детей выходят за границы детских площадок: ребята катают друг друга на санках вдоль и по проезжей части, не слазят с санок, когда переходят дорогу или играют в снежки, перебегая при этом дорогу. Поступая так дети забывают простую истину: где есть автомобили, там нет места играм и шалостям. Ведь для водителя управление автомобилем в зимних условиях представляет значительную трудность и моментально остановить машину на скользкой дороге невозможно.

Чтобы зимние игры всегда приносили только радость и веселье, необходимо соблюдать простые правила поведения вблизи проезжей части в дворовых территориях:

  • Категорически запрещается играть на или вблизи проезжей части, выбегать из-за припаркованных машин.
  • При пересечении проезжей части санки нужно вести в руках, а не тянуть по дороге. Также не безопасно переходить проезжую часть на лыжах, их необходимо снять.
  • При переходе проезжей части ненужно спешить, быть внимательным и аккуратным.
  • Находясь на улице необходимо свести к минимуму пользование гаджетами (смартфон, планшет, мобильный телефон), так как это отвлекает от происходящего вокруг и может привести к трагедии.

Соблюдение ПДД необходимо прививать с раннего детства.

Уважаемые родители, показывая личный пример соблюдения ПДД, Вы заложите в ребенка чувство ответственности и внимательности на дороге. Конечно, от всего уберечь невозможно, но предупредить желание нарушить ПДД можно и необходимо, а значит сохранить здоровье, а возможно, и жизнь ребенка!

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