Белорусский бизнес переходит на облачные технологии

В Беларуси растет популярность облачных технологий: вслед за продвинутыми IT-компаниями их начали использовать ритейлеры, автохаусы и FMCG.

Большинство из них уже не боятся потери конфиденциальных данных, но все еще опасаются трудностей интеграции с существующей IT-инфраструктурой. Об этом рассказал генеральный директор ActiveCloud Павел Гончар во время бизнес-завтрака с IT-директорами в Минске.

На западных рынках консолидация уже завершена. Крупные компании «убили» или поглотили мелкие и средние хостеры. При этом в выигрыше остались не специализированные телекоммуникационные компании, а такие IT-гиганты как Google и Amazon. Вторыми бенефициарами стали IT-компании и Cloud-сервисные компании, которые очень хорошо понимают боли своих клиентов.

На соседнем российском рынке этот процесс идет прямо сейчас. Телеком-компании пытаются скупать Cloud-операторов. И, похоже, этот процесс укрупнения завершится в ближайшие годы.

Что касается белорусского рынка, то эксперты ActiveCloud отмечают его бурное развитие: облачные решения теперь готовы использовать компании из разных отраслей. На рынок сейчас выходят все больше новых участников, усиливается конкуренция.

Директор по продуктам ActiveCloud Сергей Авраменко раскрыл результаты проведенного недавно исследования. Как оказалось, примерно 67% белорусских компаний переходят в облачные сервисы, чтобы увеличить скорость работы и быть более гибкими для своих клиентов. Еще 15% ищут в cloud-технологиях повышение качества обслуживания.

При этом чаще всего компании размещают в облаках почтовые клиенты, основные бизнес-приложения, резервные копии и архивные данные.

«Интересный момент: если еще 3 года назад главным опасением компаний при интеграции облачных технологий был страх потери конфиденциальных данных (около 47% опрошенных), то по итогам прошлого года на первые места вышли опасения сложности интеграции с существующей IT-инфраструктурой компании (35%) и нехватка облачных компетенций у собственной IT-службы (20%)», – пояснил Сергей Авраменко.

Ведущий системный архитектор ActiveCloud Сергей Горлинский уверен, что технические компетенции компании позволяют находить решения проблем клиентов на этапе трансляции задач поставщику облачных услуг. Сегодня практически все облачные решения предполагают бесплатный 30-дневный период, в течение которого можно оценить сервис.

Однако, по словам эксперта, проблема в том, что во время тестового периода не всегда удается найти решение именно той проблемы, которая есть в компании. А иногда срабатывает и простой человеческий фактор, когда о возможности облака вспоминают в последний день. И целый месяц менеджер даже не заходит в систему, чтобы оценить ее возможности.

ActiveCloud работает на рынке Беларуси с 2003 года как хостинг-провайдер. В 2012 компания одной из первых в стране стала внедрять облачные технологии. В ее управлении находится 6 крупных дата-центров: по 2 – в Беларуси, России и Литве.