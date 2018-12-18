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В Полоцке 44-летний мужчина шантажировал своих партнерш после интима
19.12.2018 17:00 — Разное | Аргументы и факты
Как стало известно, 44-летний житель Полоцка знакомился с женщинами в Интернете. Он приглашал их к себе домой для интимных отношений. При этом без их ведома снимал все происходящее на видеокамеру и фотоаппарат, пишет
Как пояснила официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия ЗАЙЦЕВА, мужчина шантажировал своих партнерш, угрожая распространением интимных видео и фото. За молчание он требовал от женщин от 400 до 500 рублей. Подобными противоправными действиями житель Полоцка занимался более двух лет.
По фактам вымогательства и мошенничества в отношении 44-летнего мужчины возбуждено 13 уголовных дел. Всего правоохранителями установлено более двадцати эпизодов преступных посягательств фигуранта дела. Мужчина задержан.
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В отношении жителя Полоцка возбуждено сразу 13 уголовных дел.
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