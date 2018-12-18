В Полоцке 44-летний мужчина шантажировал своих партнерш после интима

Как стало известно, 44-летний житель Полоцка знакомился с женщинами в Интернете. Он приглашал их к себе домой для интимных отношений. При этом без их ведома снимал все происходящее на видеокамеру и фотоаппарат, пишет БЕЛТА .

Как пояснила официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия ЗАЙЦЕВА, мужчина шантажировал своих партнерш, угрожая распространением интимных видео и фото. За молчание он требовал от женщин от 400 до 500 рублей. Подобными противоправными действиями житель Полоцка занимался более двух лет.

По фактам вымогательства и мошенничества в отношении 44-летнего мужчины возбуждено 13 уголовных дел. Всего правоохранителями установлено более двадцати эпизодов преступных посягательств фигуранта дела. Мужчина задержан.