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В Полоцке 44-летний мужчина шантажировал своих партнерш после интима

19.12.2018 17:00 — Разное | Аргументы и факты  
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В Полоцке 44-летний мужчина шантажировал своих партнерш после интима
Фото из открытых источников

Как стало известно, 44-летний житель Полоцка знакомился с женщинами в Интернете. Он приглашал их к себе домой для интимных отношений. При этом без их ведома снимал все происходящее на видеокамеру и фотоаппарат, пишет БЕЛТА.

В Полоцке 44-летний мужчина шантажировал своих партнерш после интима В Беларуси отмечается всплеск случаев шантажа мужчин за виртуальный секс

Как пояснила официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия ЗАЙЦЕВА, мужчина шантажировал своих партнерш, угрожая распространением интимных видео и фото. За молчание он требовал от женщин от 400 до 500 рублей. Подобными противоправными действиями житель Полоцка занимался более двух лет.

По фактам вымогательства и мошенничества в отношении 44-летнего мужчины возбуждено 13 уголовных дел. Всего правоохранителями установлено более двадцати эпизодов преступных посягательств фигуранта дела. Мужчина задержан.

 
 
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В отношении жителя Полоцка возбуждено сразу 13 уголовных дел.
 
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