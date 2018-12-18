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The Economist назвал Армению страной года

19.12.2018 16:54 — Разное | Ежедневник  
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The Economist назвал Армению страной года

Армения стала страной года по версии авторитетного британского журнала The Economist.

Как объясняет свой выбор редакция, «древнее и часто плохо управляемое государство», расположенное в неспокойном регионе», в этом году показало, что «имеет шансы на демократию и обновление», пишет rbc.ru.

«По этой причине Армения является нашей страной года», — подчеркивают авторы редакционной статьи.

Издание отмечает, что сделать выбор очень сложно, а демократические успехи, достигнутые страной года, не гарантируют, что она не свернет с пути прогресса в будущем. В частности, прошлогодний победитель в номинации Франция сегодня охвачена протестами и беспорядками, а победитель 2015 года Мьянма «переживает кровавый регресс», указывают авторы.

«Страной года ежегодно признается не самое влиятельное государство, не самое богатое и не страна с самой вкусной едой. Она призвана отметить прогресс», — говорится в сообщении на сайте издания.

В этом году итоговый выбор делали между тремя «финалистами» — Арменией, ​Малайзией и Эфиопией.

В Малайзии избиратели отказались на выборах проголосовать за премьер-министра Наджиба Тун Разака, который не смог объяснить, откуда на его банковском счете образовались 700 млн долларов, и выбрали кандидата от оппозиции Махатхира Мохамада (уже был премьер-министром страны с 1981 по 2003 год). Однако новые власти не приложили достаточно усилий, чтобы смягчить расовые разногласия в стране, сочли эксперты журнала.

В Эфиопии пришел к власти реформист Абия Ахмед, который провел курс на либерализацию — освободил политзаключенных, предоставил значительную свободу СМИ и пообещал провести выборы в 2020 году. Однако страна не справилась с этническим насилием (в сентябре там вспыхнули беспорядки по случаю возвращения на родину лидеров самой крупной этнической группы — оромо, выступающих за самоопределение этого народа).

В Армении же удалось провести демократические преобразования и обойтись без жертв. Протесты, вспыхнувшие после попытки президента Сержа Саргсяна остаться у власти, заняв пост премьера, привели к власти Никола Пашиняна — «харизматичного, бородатого экс-журналиста и члена парламента», как характеризуют его авторы The Economist. Блок Пашиняна сумел набрать 70% голосов на следующих выборах.
 
 
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Армения стала страной года по версии авторитетного британского журнала The Economist.
 
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