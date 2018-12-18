Bosch представил приборную панель без переключателей

Bosch ломает стереотипы и представляет первую в мире инновационную приборную панель для серийных автомобилей.

Технологии, которыми мы уже давно пользуемся в быту и используем в наших смартфонах, станут доступны и для водителей.

«Дни плоской приборной панели сочтены. С нашим первым в своем роде изогнутым дисплеем Bosch предлагает новый взгляд на кабину водителя», – говорит Штеффен Бернс, президент подразделения Bosch Car Multimedia. Впервые этот уникальный изогнутый дисплей Innovision Cockpit применен в новом VW Touareg. Volkswagen переходит с аналоговой приборной панели на легко настраиваемую, изогнутую цифровую с высоким разрешением. В зависимости от того, какая информация необходима водителю, на экран выводятся навигационные карты, характеристики движения или текущее состояние вспомогательных систем, обеспечивающих движение. Оптимального изображения (по резкости и контрасту) на дисплее удалось добиться благодаря новой технологии производства, которая позволяет снизить отражение света, даже на солнце, более чем в 4 раза.

Больше безопасности, больше пространства, больше свободы

Своим цифровым изогнутым дисплеем Bosch заявляет, что плоскую приборную панель пора оставить в прошлом. Изогнутость дисплея имитирует природную изогнутость человеческого глаза. Это позволяет водителю лучше видеть индикаторы и предупреждающие сигналы, отображаемые даже по краям дисплея. В отличие от изогнутых телевизоров, где оптимальный угол обзора ограничен и точка комфортного просмотра расположена напротив центра экрана, в изогнутом дисплее информация всегда отображается четко с учетом обзорности с места водителя. «С точки зрения безопасности и удобства водители остаются в выигрыше. Кроме того, такой дисплей дает автопроизводителям больше свободы и пространства для улучшения дизайна кабины водителя», – отмечает Бернс. Сегодня все больше автопроизводителей отказываются от использования механических переключателей, ручек и элементов управления. Однако экранам большого размера – таким как изогнутая приборная панель от Bosch, уделяется очень много внимания. Большая поверхность дисплея используется для отображения большого количества информации. При этом занимает она почти на два сантиметра меньше места, чем плоский экран сопоставимого размера.

Вы видите именно ту информацию, которая вам необходима

Скорость, навигационные карты, список телефонных контактов – выводимую на экран цифровой приборной панели диагональю около 31 см (12,3 дюйма) информацию выбирает водитель, в зависимости от ситуации на дороге и личных предпочтений. Искусственный интеллект в кабине водителя превращает его в командный центр. Интеллектуальные технологии обеспечивают отображение именно той информации, которая нужна водителю в каждой конкретной ситуации. Например, вы можете отобразить подробные данные о поездке, вывести навигационную карту на всю площадь экрана, просмотреть список телефонных контактов или свой плейлист. Любую информацию можно выводить на весь экран или комбинировать данные. Используя многофункциональный руль или информационно-развлекательную систему, можно легко и удобно вывести на экран, например, навигационную карту, список телефонных контактов и спидометр. Еще одной особенностью в инновационном Innovision Cockpit в Touareg будет возможность по желанию масштабировать и рассматривать все детали карты прямо на приборной панели.

В четыре раза меньше бликов

Вибрации, колебания температуры, чувствительность к неисправностям – к приборным панелям предъявляются высокие требования с точки зрения качества и надежности. Кроме того, водитель должен иметь возможность четко видеть информацию на дисплее, даже когда солнце светит прямо на экран. Чтобы обеспечить эту возможность, для создания своего изогнутого дисплея Bosch использует специальный производственный процесс. До сих пор этот процесс использовался для создания экранов плоских дисплеев с высокой контрастностью даже при ярком освещении. Теперь вместе с партнерами Bosch использует эту технологию впервые для массового производства изогнутых дисплеев для водительской кабины. При оптическом склеивании – именно так называется этот процесс, легкоподвижная жидкость используется для спаивания приборной панели и стекла. Благодаря идеальному соединению этих двух компонентов, отражение света готовой к использованию приборной панелью снижается более чем в 4 раза. Для водителя это означает практически отсутствие бликов, контрастное изображение и прозрачность дисплея как при прямом солнечном свете, так и в темноте.