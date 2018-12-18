|
Лучший бюджетный смартфон 2018 года по версии читателей TUT.BY
Недавно мы
На момент публикации заметки в опросе проголосовало больше двух тысяч человек. За первое место боролись
Вот как распределились голоса:
С перевесом более чем в два раза в сравнении с «серебряным» финалистом победу одержал Xiaomi Redmi Note 5 — за него отдали свой голос 47% от всех участников опроса.
Судя по
Напомним: Xiaomi Redmi Note 5 оснащается 5,99-дюймовым IPS-дисплеем без «козырька», процессором Qualcomm Snapdragon 636, батареей на 4000 мАч, от 3/32 ГБ памяти, а также основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, а также фронтальным селфи-модулем на 13 Мп.
Ранее такое же голосование мы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победитель занял первое место с результатом в 47% голосов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)