Лучший бюджетный смартфон 2018 года по версии читателей TUT.BY

Недавно мы рассказывали о самых интересных недорогих смартфонах, вышедших в продажу в этом году. Проголосовать за лучший мы попросили вас — наших читателей. Ниже — аппарат, оказавшийся на первом место с большим отрывом от всех конкурентов.



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На момент публикации заметки в опросе проголосовало больше двух тысяч человек. За первое место боролись ASUS ZenFone Max Pro M1 , Honor 8X , Huawei P20 Lite , Samsung Galaxy A7 (2018) и Xiaomi Redmi Note 5 .

Вот как распределились голоса:





С перевесом более чем в два раза в сравнении с «серебряным» финалистом победу одержал Xiaomi Redmi Note 5 — за него отдали свой голос 47% от всех участников опроса.

Судя по отзывам реальных покупателей, больше всего им в Redmi Note 5 нравится большой и яркий дисплей, хорошая автономность (около двух дней без подзарядки — прим. ред.) и «приятный на ощупь металлический корпус». Покупатели аппарата также хвалят его основную камеру. Единственный существенный минус — отсутствие NFC-модуля.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним: Xiaomi Redmi Note 5 оснащается 5,99-дюймовым IPS-дисплеем без «козырька», процессором Qualcomm Snapdragon 636, батареей на 4000 мАч, от 3/32 ГБ памяти, а также основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, а также фронтальным селфи-модулем на 13 Мп.

Ранее такое же голосование мы проводили и среди дорогих топовых флагманов — за первое место боролись десять аппаратов. Вторую и третью позиции разделили Huawei P20 Pro и Xiaomi Mi 8 , а первую строчку с результатом в 17% занял Samsung Galaxy S9+ .