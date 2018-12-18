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Лучший бюджетный смартфон 2018 года по версии читателей TUT.BY

19.12.2018 17:14 — Разное | Tut.by  
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Недавно мы рассказывали о самых интересных недорогих смартфонах, вышедших в продажу в этом году. Проголосовать за лучший мы попросили вас — наших читателей. Ниже — аппарат, оказавшийся на первом место с большим отрывом от всех конкурентов.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: NordWood Themes / unsplash.com

На момент публикации заметки в опросе проголосовало больше двух тысяч человек. За первое место боролись ASUS ZenFone Max Pro M1, Honor 8X, Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy A7 (2018) и Xiaomi Redmi Note 5.

Вот как распределились голоса:


С перевесом более чем в два раза в сравнении с «серебряным» финалистом победу одержал Xiaomi Redmi Note 5 — за него отдали свой голос 47% от всех участников опроса.

Судя по отзывам реальных покупателей, больше всего им в Redmi Note 5 нравится большой и яркий дисплей, хорошая автономность (около двух дней без подзарядки — прим. ред.) и «приятный на ощупь металлический корпус». Покупатели аппарата также хвалят его основную камеру. Единственный существенный минус — отсутствие NFC-модуля.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним: Xiaomi Redmi Note 5 оснащается 5,99-дюймовым IPS-дисплеем без «козырька», процессором Qualcomm Snapdragon 636, батареей на 4000 мАч, от 3/32 ГБ памяти, а также основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, а также фронтальным селфи-модулем на 13 Мп.

Ранее такое же голосование мы проводили и среди дорогих топовых флагманов — за первое место боролись десять аппаратов. Вторую и третью позиции разделили Huawei P20 Pro и Xiaomi Mi 8, а первую строчку с результатом в 17% занял Samsung Galaxy S9+.

 
 
Ссылка на источник 70
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Победитель занял первое место с результатом в 47% голосов.
 
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