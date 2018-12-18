Белорусская биатлонистка Дарья Юркевич заняла седьмое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в австрийском Обертилиахе.

Юркевич не допустила ни одного промаха и 40 секунд проиграла победившей в гонке француженке Каролин Коломбо (0+1+0+0).

Второй с отставанием в 0,6 секунды стала немка Надин Хорхлер (1+0+0+0). Третье место заняла шведка Элизабет Хогберг (0+1+0+1).

Для остальных представительниц сборной Беларуси гонка не сложилась. Нашу команду представляли перешедшие в межсезонье из России Инна Костюченко, Арина Яборова и Анна Мусатова. Костюченко (2+1+2+1) стала 53-й, Яборова (1+1+2+3) — 84-й. Мусатова (1+3+1+1) на последнем круге занимала 89-е место с отставанием более 10 минут, но прямо перед финишем решила сойти с дистанции.