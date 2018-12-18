Приорбанк и Visa запустили уникальную программу лояльности c баллами и вознаграждениями



Приорбанк и платежная система Visa запустили в Беларуси программу лояльности PriorPlus.

Заместитель председателя Правления Приорбанка Андрей Иванкевич на презентации программы PriorPlus журналистам в Минске подчеркнул, что Приорбанк стал первым банком в Беларуси, который запустил премиальную бальную программу на платформе лояльности Visa.

– Мы постарались сделать ежедневные безналичные расчеты еще более приятными и выгодными, а процесс поощрения – максимально простым, – сказал он.

– Получать баллы можно как при расчетах внутри страны, так и за рубежом, а потратить – в рамках международной трэвел-платформы, а также на сертификаты в широкой сети партнеров внутри Беларуси, – пояснил Андрей Иванкевич.

В программе можно участвовать бесплатно, нужно лишь зарегистрироваться на сайте plus.priobank.by и привязать свои карты к личному профилю. Можно подключить карты всех членов семьи, чтобы сообща накапливать баллы и бонусы.