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Приорбанк и Visa запустили уникальную программу лояльности c баллами и вознаграждениями

19.12.2018 17:06 — Разное | Myfin  
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Приорбанк и Visa запустили уникальную программу лояльности c баллами и вознаграждениями
Приорбанк и платежная система Visa запустили в Беларуси программу лояльности PriorPlus.

Заместитель председателя Правления Приорбанка Андрей Иванкевич на презентации программы PriorPlus журналистам в Минске подчеркнул, что Приорбанк стал первым банком в Беларуси, который запустил премиальную бальную программу на платформе лояльности Visa.

– Мы постарались сделать ежедневные безналичные расчеты еще более приятными и выгодными, а процесс поощрения – максимально простым, – сказал он.

– Получать баллы можно как при расчетах внутри страны, так и за рубежом, а потратить – в рамках международной трэвел-платформы, а также на сертификаты в широкой сети партнеров внутри Беларуси, – пояснил Андрей Иванкевич.

В программе можно участвовать бесплатно, нужно лишь зарегистрироваться на сайте plus.priobank.by и привязать свои карты к личному профилю. Можно подключить карты всех членов семьи, чтобы сообща накапливать баллы и бонусы.

 
Теги: Минск
 
 
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Приорбанк первым в Беларуси запустил премиальную бальную программу на платформе лояльности Visa
 
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