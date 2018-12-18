Путин одобрил военную доктрину России и Беларуси

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— говорится в тексте документа, сообщаетНапомним, ранее пресс-секретарь российского президентаответил на вопрос о создании единого союзного государства России и Беларуси, президентом которого станетПо его словам, это тема не стоит на повестке, а Путин иэтот вопрос не обсуждали.— сказал он.