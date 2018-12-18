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Путин одобрил военную доктрину России и Беларуси

19.12.2018 16:58 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Президент России поддержал проект правительства.

«Считать целесообразным утвердить военную доктрину Союзного государства постановление высшего государственного совета Союзного государства», — говорится в тексте документа, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о создании единого союзного государства России и Беларуси, президентом которого станет Владимир Путин.

По его словам, это тема не стоит на повестке, а Путин и Александр Лукашенко этот вопрос не обсуждали.

— Беларусь — это наш союзник с большой буквы, — сказал он.

 
 
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Президент России поддержал проект правительства.
 
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