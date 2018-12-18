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Работница минского завода: "В октябре я получила 0 рублей"

19.12.2018 16:55 — Разное | UDF  
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Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
В ноябре — 94 рубля. Именно столько получил один из сотрудников Минского завода отопительного оборудования за месяц работы. Цеха предприятия не функционируют уже несколько месяцев, однако инженерно-технические работники выполняют свои обязанности. Руководство объясняет, что задолженность постепенно погашается, а профсоюз надеется, что 15 января завод возобновит свою деятельность.

«Никого не интересуют люди, которые работают и выживают без зарплаты с сентября месяца в полностью неотапливаемом помещении», — не скрывает эмоций один из работников завода. Сотрудникам не выплачивают до конца зарплату уже три месяца.

В начале ноября экономический суд Минска возбудил производство по делу о банкротстве Минского завода отопительного оборудования. Задолженность завода перед банком составляет 26,5 миллиона рублей. Признают ли его банкротом, станет известно в марте. Пока цеха не работают, однако инженерно-технические работники продолжают выходить на работу.

— На данный момент рабочие находятся в простое. Но то, что не работает цех, не значит, что не функционирует остальное предприятие. Бухгалтерия, финансы, маркетинг, кадры, механики, энергетики — эти люди приходят. У бухгалтерии куча отчетности, сейчас идут годовые балансы, инвентаризация. У нас с 8.00 до 16.30 рабочий день, — поясняют работники.

Проблемы с зарплатой начались еще в сентябре. «В сентябре у меня 600 рублей начислено, из них я получила 350. В октябре я получила 0 рублей, в ноябре — 90 рублей», — рассказывает сотрудница. Из-за тяжелого положения специалисты уходят на другие должности и не верят, что ситуация на предприятии восстановится в следующем году.

«Мы просим только, чтобы нам заплатили наши заработанные деньги и конкретно сказали, что „вы не нужны“. А не врали», — жалуются работники.

Работница минского завода: "В октябре я получила 0 рублей"

Фото: из личного архива одного из работников

Антикризисный директор предприятия Игорь Шильниковский объясняет, что «задолженность перед работниками есть, но она регулярно погашается».

— Никто людей не бросает, с ними работает комитет по труду и профсоюзные организации. Сейчас как раз решаем вопрос по расчету с работниками. Мы над этим работаем.

Конкурсное производство открыто 28 ноября, решение о признании (или непризнании) предприятия банкротом будет приниматься в конце марта. Поэтому пока никакого плана ликвидации или санации не существует, объясняет антикризисный директор.

— Пока есть все предпосылки, что предприятие будет работать, — резюмирует специалист.

О положении на заводе также знает профсоюз работников отраслей промышленности «Белпрофмаш».

— Позавчера было совещание в Министерстве промышленности, я принимал там участие вместе с руководством завода отопительного оборудования и антикризисным управляющим. Сейчас стоит задача до конца года выплатить заработную плату, — делится последними новостями председатель профсоюза Николай Ковальчук.

Сейчас завод «практически стоит», но руководство хочет запустить его с 15 января. «Сейчас на предприятии подключили газ, чтобы поддерживалась вся инфраструктура. Также изыскивают средства на закупку материалов. В принципе, уже определено, откуда возьмут деньги для старта», — поясняет Николай Ковальчук. Дату выбрали для того, чтобы начать работать без перерыва после новогодних каникул, «иначе это будет нерационально и убыточно».

Председатель подтверждает, что на предприятии пока работает часть инженерно-технических работников.

— Например, ходят на работу энергетик, механик. Все-таки это предприятие, его нужно контролировать. Нельзя просто так закрыть предприятие и выйти оттуда. Поэтому да, часть руководителей ходят на работу, занимаются организационными мероприятиями и решают, как запустить этот завод. Но они тоже не получают зарплату.

Некоторым работникам параллельно предлагают вакансии на других предприятиях — Тракторном заводе или Минском автомобильном.

— Министерство промышленности сейчас прорабатывает все эти вакансии, где можно добавить людей. Но это касается в основном ИТР, а не основных рабочих. Все-таки стоит задача запустить предприятие.

Николай Ковальчук отмечает: из-за задержек зарплаты части сотрудников оказывают материальную помощь.

— Такая ситуация, что на сегодняшний день некоторым не на что хлеба купить. Часть людей живет за счет того, что они работали во вредных условиях труда и являются пенсионерами. Часть людей нашли работу, подрабатывают. Но это не утешение, на самом деле ситуация там крайне тяжелая. Однако задача поставлена, и ею занимаются.

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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