Обновленная Chevrolet Niva: производство стартует в январе

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В соответствии с установленным техническим регламентом по новому ОТТС, все комплектации внедорожника будут оснащаться антиблокировочной системой тормозов (ABS), подушкой безопасности водителя (в данный момент не предлагаются для базовой версии Chevrolet Niva), а также системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.Рекомендованные розничные цены на обновленный автомобиль будут объявлены в ближайшее время. Ожидается, что с внесением в штатное оснащение дополнительного оборудования внедорожник, выпускающийся с 2004 года, подорожает. В настоящее время стоимость модели составляет от 628 тысяч до 775,5 тысячи рублей.Кстати, по итогам 11 месяцев 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 25 723 автомобиля. Это на 7% ниже, чем в прошлом году.В начале года стало известно, что компания просрочила патенты на новый Chevrolet Niva. О причинах, заставивших GM-АвтоВАЗ проигнорировать продление патентов, ничего не сообщалось.