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Обновленная Chevrolet Niva: производство стартует в январе
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
В соответствии с установленным техническим регламентом по новому ОТТС, все комплектации внедорожника будут оснащаться антиблокировочной системой тормозов (ABS), подушкой безопасности водителя (в данный момент не предлагаются для базовой версии Chevrolet Niva), а также системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.
Рекомендованные розничные цены на обновленный автомобиль будут объявлены в ближайшее время. Ожидается, что с внесением в штатное оснащение дополнительного оборудования внедорожник, выпускающийся с 2004 года, подорожает. В настоящее время стоимость модели составляет от 628 тысяч до 775,5 тысячи рублей.
Кстати, по итогам 11 месяцев 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 25 723 автомобиля. Это на 7% ниже, чем в прошлом году.
В начале года стало известно, что компания просрочила патенты на новый Chevrolet Niva. О причинах, заставивших GM-АвтоВАЗ проигнорировать продление патентов, ничего не сообщалось.
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Рекомендованные розничные цены на обновленный автомобиль будут объявлены в ближайшее время.
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