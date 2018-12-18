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Чиж проиграл Япринцеву в суде по делу о неосновательном обогащении

19.12.2018 16:34 — Разное | UDF  
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Фото с сайта TUT.BY
После длительной, затянувшейся с июня, паузы суд Центрального района Минска возобновил рассмотрение производства по иску Владимира Япринцева к Юрию Чижу и сегодня же вынес решение об удовлетворении иска на 1960 рублей. С учетом госпошлины и компенсации юридических расходов Чиж должен Япринцеву 3208 рублей.

Ранее суд дважды давал сторонам время на примирение, состоялись встречи юристов Юрия Чижа с Владимиром Япринцевым, а представителей последнего — с Чижом. «Дальнейшие переговоры нецелесообразны. На все наши предложения Юрий Александрович (Чиж. — Прим. TUT.BY) отвечал предложениями, которые не могли заинтересовать», — констатировала представитель Япринцева.

Адвокат Чижа Иван Дударев пояснил, что представители бывших партнеров по бизнесу пытались не просто договориться по предмету нынешнего иска, но урегулировать всю ситуацию с активами, часть из которых переписана на заинтересованных лиц. «Мы с коллегами пытались решить вопрос комплексно. Пока не смогли», — признал представитель ответчика.

Напомним, в иске, поданном юристами Владимира Япринцева к бывшему партнеру Юрию Чижу, речь идет о деньгах за проданные акции логистической компании ЗАО «Аскарготерминал». Сделка по продаже долей в компании, которой владели Владимир Япринцев (60%) и Светлана Чиж (40%), супруга Юрия Чижа, была совершена 11 августа 2015 года, в день задержания Япринцева. Деньги на счет Япринцева поступили несколькими платежами, в общей сумме чуть больше 100 тысяч долларов в эквиваленте. В момент зачисления денег на счет он уже был в СИЗО, и, по ранее сообщавшейся информации, все имущество и счета были арестованы, но деньги оказались сняты.

Бухгалтер «Трайпла» Элеонора Левкина, имевшая доверенность на операции со счетом и от Япринцева, и от Чижа в суде подтвердила, что деньги со счета Япринцева снимала наличными по поручению Юрия Чижа и передавала ему — около 86 тысяч долларов и 45 тысяч в августе и сентябре. Сам владелец счета ей таких указаний не давал. Еще трижды суммы по 40 тысяч долларов она переводила на счет юрлица (ранее в суде озвучивалось, что это ООО «Крокус моторс». — Прим. TUT.BY) для погашения задолженности за автомобиль Bentley, купленный Казбеком Япринцевым.

Адвокат Япринцева в прениях обратила внимание на то, что деньги, заявленные в качестве исковых требований, — это средства от продажи компании «Аскарготерминал». «Второй акционер компании — Чиж Светлана, и все детали, сроки и суммы по сделке знал и Чиж Юрий Александрович. Через пару часов после подписания договора мой доверитель был задержан по заявлению Чижа и год провел в СИЗО. Уже на следующий день деньги со счета Владимира Геннадьевича были сняты», — напомнила адвокат. Она отметила, что Япринцев не давал и не мог давать поручения распорядиться деньгами так, как это сделал Чиж. «Откуда Чиж решил, что вправе распоряжаться деньгами Владимира Геннадьевича и именно таким образом, непонятно. В тот момент были заключены под стражу и Владимир, и Казбек Япринцевы, семья осталась фактически без источника дохода, мой доверитель наверняка бы распорядился деньгами иначе», — аргументировала адвокат.

По пояснениям Юрия Чижа, которые он давал в ходе проведения проверки УВД Партизанского района Минска, средства со счета Япринцева-старшего он передал кредиторам сына Япринцева, российским бизнесменам Иосифу Аксентьеву и Михаилу Мамиашвили.

«Эти средства были переданы в счет долга по договоренности между Владимиром Япринцевым, Чижом, Мамиашвили и Аксентьевым. Юрий Александрович пытался „понизить градус“ и урегулировать вопрос давления», — пояснил Иван Дударев. Более того, отметил он, переданная сумма была больше снятой — Чиж добавил и собственные средства. При этом подтвердить даты и сам факт передачи средств Аксентьеву сторона ответчика не смогла, на что обратил внимание и судья.

При этом адвокат признавал, что до сих пор точно не установлено, кто, сколько и кому именно должен. Сумма варьируется от 15 до 33 млн долларов. Во время следствия и Чиж, и Владимир Япринцев подтверждали, что основные долги компании Казбека Япринцева и партнеров — как раз Мамиашвили и Аксентьеву. Подтверждает это тот факт, что именно на них была переоформлена доля Япринцева-старшего в «Трайпле». Однако потерпевшим в уголовном процессе стал Юрий Савяк, через компанию которого деньги пришли на компанию Япринцева-младшего.

Адвокат Япринцева обратила внимание на то, что «если в этом процессе доказаны будут обязательства перед Мамиашвили и Аксентьевым, то надо возвращаться к пересмотру уголовного дела, где они были не потерпевшими, а свидетелями, и даже ни разу не явились в суд». Она подчеркнула, что никаких обязательств Владимира Япринцева перед Мамиашвили и Аксентьевым не существует, и возражала против их привлечения в каком-либо статусе в процесс.

Заявленная сумма нынешнего иска — всего 1960 рублей. Очевидно, что этот иск — не последний, так как у Владимира Япринцева была доля во многих крупных проектах с Чижом и связанными с ним лицами. Только его доля в «Трайпле», доставшаяся Аксентьеву и Мамиашвили, по оценкам экспертов, перекрывала сумму долга и составляла около 50 млн долларов. Иск Япринцева к Аксентьеву о признании недействительным договора купли-продажи его доли в «Трайпле», заключенного в 2015 году, суд рассмотрит в январе 2019-го.

Решение в силу не вступило и может быть обжаловано.

 
Теги: Минск
 
 
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С учетом госпошлины и компенсации юридических расходов Чиж должен Япринцеву 3208 рублей.
 
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