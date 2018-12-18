Чиж проиграл Япринцеву в суде по делу о неосновательном обогащении

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Ранее суд дважды давал сторонам время на примирение, состоялись встречи юристов, а представителей последнего — с Чижом.— констатировала представитель Япринцева.Адвокат Чижапояснил, что представители бывших партнеров по бизнесу пытались не просто договориться по предмету нынешнего иска, но урегулировать всю ситуацию с активами, часть из которых переписана на заинтересованных лиц.признал представитель ответчика.Напомним, в иске, поданном юристами Владимира Япринцева к бывшему партнеру Юрию Чижу, речь идет о деньгах за проданные акции логистической компании ЗАО «Аскарготерминал». Сделка по продаже долей в компании, которой владели Владимир Япринцев (60%) и(40%), супруга Юрия Чижа, была совершена 11 августа 2015 года, в день задержания Япринцева. Деньги на счет Япринцева поступили несколькими платежами, в общей сумме чуть больше 100 тысяч долларов в эквиваленте. В момент зачисления денег на счет он уже был в СИЗО, и, по ранее сообщавшейся информации, все имущество и счета были арестованы, но деньги оказались сняты.Бухгалтер «Трайпла», имевшая доверенность на операции со счетом и от Япринцева, и от Чижа в суде подтвердила, что деньги со счета Япринцева снимала наличными по поручению Юрия Чижа и передавала ему — около 86 тысяч долларов и 45 тысяч в августе и сентябре. Сам владелец счета ей таких указаний не давал. Еще трижды суммы по 40 тысяч долларов она переводила на счет юрлица (ранее в суде озвучивалось, что это ООО «Крокус моторс». — Прим. TUT.BY) для погашения задолженности за автомобиль Bentley, купленныйАдвокат Япринцева в прениях обратила внимание на то, что деньги, заявленные в качестве исковых требований, — это средства от продажи компании «Аскарготерминал».— напомнила адвокат. Она отметила, что Япринцев не давал и не мог давать поручения распорядиться деньгами так, как это сделал Чиж.— аргументировала адвокат.По пояснениям Юрия Чижа, которые он давал в ходе проведения проверки УВД Партизанского района Минска, средства со счета Япринцева-старшего он передал кредиторам сына Япринцева, российским бизнесменам— пояснил Иван Дударев. Более того, отметил он, переданная сумма была больше снятой — Чиж добавил и собственные средства. При этом подтвердить даты и сам факт передачи средств Аксентьеву сторона ответчика не смогла, на что обратил внимание и судья.При этом адвокат признавал, что до сих пор точно не установлено, кто, сколько и кому именно должен. Сумма варьируется от 15 до 33 млн долларов. Во время следствия и Чиж, и Владимир Япринцев подтверждали, что основные долги компании Казбека Япринцева и партнеров — как раз Мамиашвили и Аксентьеву. Подтверждает это тот факт, что именно на них была переоформлена доля Япринцева-старшего в «Трайпле». Однако потерпевшим в уголовном процессе стал, через компанию которого деньги пришли на компанию Япринцева-младшего.Адвокат Япринцева обратила внимание на то, что «если в этом процессе доказаны будут обязательства перед Мамиашвили и Аксентьевым, то надо возвращаться к пересмотру уголовного дела, где они были не потерпевшими, а свидетелями, и даже ни разу не явились в суд». Она подчеркнула, что никаких обязательств Владимира Япринцева перед Мамиашвили и Аксентьевым не существует, и возражала против их привлечения в каком-либо статусе в процесс.Заявленная сумма нынешнего иска — всего 1960 рублей. Очевидно, что этот иск — не последний, так как у Владимира Япринцева была доля во многих крупных проектах с Чижом и связанными с ним лицами. Только его доля в «Трайпле», доставшаяся Аксентьеву и Мамиашвили, по оценкам экспертов, перекрывала сумму долга и составляла около 50 млн долларов. Иск Япринцева к Аксентьеву о признании недействительным договора купли-продажи его доли в «Трайпле», заключенного в 2015 году, суд рассмотрит в январе 2019-го.Решение в силу не вступило и может быть обжаловано.