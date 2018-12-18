Продукты, которые сжигают жир во время сна

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Диета не должна заставлять вас голодать

Что нужно исключить?

Лучшие белковые закуски на ночь

Растительные волокна

Не более 100 калорий

Для лиц с непереносимостью лактозы

Орехи помогут вам худеть

Что съесть на ужин, чтобы похудеть?

Но в действительности все эти популярные формулы "не есть после 6", "не есть в течение 16 часов" и прочие не несут в себе никакой магии. Все эти ограничения направлены, чтобы удерживать людей от потребления большего числа калорий в течение дня.Вероятно, вы подумаете, что можете поглощать любую пищу в течение дня, если не будете есть после шести или практиковать прерывистый пост. Однако длительные отрезки голодания, заложенные в этих диетах, негативно сказываются на качестве сна. Диетологи полагают, что опасно ложиться спать голодным.Это не означает, что вы можете позволить себе поглощать попкорн или картофель фри за просмотром вечернего ток-шоу. Сделайте акцент на здоровое питание, и ваше тело отблагодарит вас за это прекрасной формой. Похудение возможно даже во сне, например, если поздним вечером вы позволите себе легкие белковые закуски.Итак, все мы знаем, что регулярное питание в ночное время может привести к увеличению веса. Это особенно верно, когда дело доходит до закусок, содержащих рафинированные углеводы и крахмалистые продукты: хлебобулочные изделия, рис, картофельные чипсы, всевозможные крендельки и печенье.Быстрые углеводы должны быть полностью исключены из вечернего меню, так как мгновенно преобразовываются в энергию. Даже если вы собираетесь на вечернюю пробежку, часть нерастраченных от ужина калорий все равно отложится в вашем теле в виде жировых клеток. И это очень плохие новости для вашей талии.Что делать, если прямо перед сном ваш живот начнет урчать? Предлагаем вам выбрать закуску, калорийностью не более 100 калорий, включающую в себя белки. Как известно, протеины усваиваются организмом медленнее, чем углеводы. Поэтому даже одно яйцо всмятку может утолить ваш голод. Кроме того, вы можете выпить стакан кефира или съесть чашку греческого йогурта – этот продукт имеет более высокую концентрацию белка и не содержит в своем составе сладких наполнителей.Для улучшения вкуса добавьте в йогурт несколько свежих ягод. Таким образом, помимо белков, ваше тело получит антиоксиданты и немного клетчатки, что тоже способствует притуплению чувства голода. Чтобы разнообразить варианты поздних перекусов, предлагаем вам держать в морозильной камере пакетик с виноградом.В 100 граммах лакомства содержится около 70 калорий, поэтому ваша максимальная порция не должна превышать 140 грамм замороженного винограда. Почему мы предлагаем заморозить ягоды? Фруктовый лед даст возможность поедать закуску медленнее, а ваше тело потратит еще несколько калорий, чтобы нагреть и переработать пищу.Кроме того, можно перекусить морковными палочками с парой столовых ложек хумуса, а также сельдереем, сбрызнутым соусом сальса. Однако будьте осторожны, далеко не всем подходит острая пища на ночь.Еще одним хорошим вариантом являются сырные палочки из моцареллы. В маленькой порции, энергетическая ценность которой не превышает 100 калорий, содержится 6 грамм чистого протеина и всего 1 грамм жира. Молочные продукты в качестве перекуса хороши тем, что содержат достаточное количество кальция и витамина D.Но что делать тем, кто страдает от непереносимости лактозы? В этом случае идеальным вечерним перекусом является небольшая горсть орехов. Выбирайте не жареный и не соленый миндаль, грецкие орехи, фундук. Помните, что дары леса богаты жирами, а значит, очень калорийны.В 100 граммах продукта содержатся 500 калорий. Чтобы вам было легче сориентироваться, искомые 100 калорий включают в себя 20 штучек миндаля, 20 половинок ореха пекан, 10-11 грецких орехов или 45 фисташек. Если вы любите кешью, горстка для ночного перекуса не должна превышать 18 орешков.Дары леса являются идеальной закуской, так как помимо растительного белка и полезных жиров (еще одного медленного источника энергии), содержат клетчатку, витамин Е, селен, магний и другие питательные вещества. Не бойтесь высокого содержания жира. Полезные мононенасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в орехах, в отличие от быстрых углеводов, не преобразуются в вашем теле в жир.При разумном потреблении они являются вашими союзниками в борьбе за похудение. Вы едите на ночь 20 грамм орехов, а ваше тело во время сна расстается с калориями.Мы рассказали о лучших поздних перекусах, энергетическая ценность которых не превышает 100 калорий. Если вы хотите худеть более эффективно, предлагаем вам с особой тщательностью отнестись к составлению меню на ужин.Обратите внимание на сочетание белка и клетчатки. Хорошими вариантами для ужина будут стейк гриль и тушеная спаржа (либо коричневый рис); брокколи и жареная индейка; лосось с тыквой и зеленым салатом. Сложные углеводы тоже могут быть включены в вечернюю трапезу. Поэтому вы можете съесть небольшую порцию цельнозерновых макарон с соусом маринара, курицей и свежими овощами.Как вы относитесь к таким ужинам?