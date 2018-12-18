Нацбанк предупреждает о возможном усилении колебаний курса белорусского рубля

Национальный банк Беларуси (НББ) прогнозирует возможное усиление колебаний курса белорусского рубля с учетом нарастающей внешней неопределенности.

"Высокая степень неопределенности относительно будущего развития ситуации на внешних рынках, в том числе опасения относительно перспектив роста мировой экономики и стран – основных торговых партнеров, формирует риски повышения инфляционных ожиданий и усиления колебаний курса белорусского рубля", - сказано в комментарии правления НББ по итогам состоявшегося в среду заседания по денежно-кредитной политике.

(последует)