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Нацбанк предупреждает о возможном усилении колебаний курса белорусского рубля
Национальный банк Беларуси (НББ) прогнозирует возможное усиление колебаний курса белорусского рубля с учетом нарастающей внешней неопределенности.
"Высокая степень неопределенности относительно будущего развития ситуации на внешних рынках, в том числе опасения относительно перспектив роста мировой экономики и стран – основных торговых партнеров, формирует риски повышения инфляционных ожиданий и усиления колебаний курса белорусского рубля", - сказано в комментарии правления НББ по итогам состоявшегося в среду заседания по денежно-кредитной политике.
(последует)
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Национальный банк Беларуси (НББ) прогнозирует возможное усиление колебаний курса белорусского рубля с учетом нарастающей внешней неопределенности.
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