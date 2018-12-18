ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Статья о лжепредпринимательстве будет исключена из УК Беларуси

19.12.2018 17:13 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси планируется исключить из Уголовного кодекса статью о лжепредпринимательстве, сообщил член Постоянной комиссии по национальной безопасности Василий Чекан в Палате представителей в среду.

"Проектом (закона, вносящего изменения и некоторые кодексы Беларуси – ИФ) предлагается изложить статью 233 УК в новой редакции, сохранив уголовную ответственность лишь за предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии), а также исключить из Уголовного кодекса статью 234 "Лжепредпринимательство", - сообщил В.Чекан, представляя законопроект.

Среди других значимых новшеств документа - сокращение сферы применения конфискации имущества. В частности, предлагается исключить из УК наказание в виде общей конфискации, сохранив специальную только в отношении имущества и доходов, полученных от преступной деятельности.

Законопроект также предусматривает либерализацию ответственности в сфере экономической деятельности (сокращение сферы применения лишения свободы; изменение категорий  отдельных экономических преступлений; декриминализация деяний, не связанных с причинением реального вреда (ущерба); увеличение крупного и особо крупного размеров ущерба).

Проектом закона также предлагается усилить ответственность должностных лиц за измену государству.

Еще одной новеллой законопроекта является введение уголовной ответственности за пропаганду самоубийства, одновременно с ужесточением уголовной ответственности за доведение до самоубийства и склонение к нему.

Депутаты Палаты представителей приняли данный законопроект в среду во втором чтении.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси планируется исключить из Уголовного кодекса статью о лжепредпринимательстве, сообщил член Постоянной комиссии по национальной безопасности Василий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дарья Юркевич заняла седьмое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика