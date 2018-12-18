Статья о лжепредпринимательстве будет исключена из УК Беларуси

В Беларуси планируется исключить из Уголовного кодекса статью о лжепредпринимательстве, сообщил член Постоянной комиссии по национальной безопасности Василий Чекан в Палате представителей в среду.

"Проектом (закона, вносящего изменения и некоторые кодексы Беларуси – ИФ) предлагается изложить статью 233 УК в новой редакции, сохранив уголовную ответственность лишь за предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии), а также исключить из Уголовного кодекса статью 234 "Лжепредпринимательство", - сообщил В.Чекан, представляя законопроект.

Среди других значимых новшеств документа - сокращение сферы применения конфискации имущества. В частности, предлагается исключить из УК наказание в виде общей конфискации, сохранив специальную только в отношении имущества и доходов, полученных от преступной деятельности.

Законопроект также предусматривает либерализацию ответственности в сфере экономической деятельности (сокращение сферы применения лишения свободы; изменение категорий отдельных экономических преступлений; декриминализация деяний, не связанных с причинением реального вреда (ущерба); увеличение крупного и особо крупного размеров ущерба).

Проектом закона также предлагается усилить ответственность должностных лиц за измену государству.

Еще одной новеллой законопроекта является введение уголовной ответственности за пропаганду самоубийства, одновременно с ужесточением уголовной ответственности за доведение до самоубийства и склонение к нему.

Депутаты Палаты представителей приняли данный законопроект в среду во втором чтении.