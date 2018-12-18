Нацбанк Беларуси сохранил ставку рефинансирования на уровне 10% годовых

Правление Национального банка Беларуси (НББ) приняло решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 10% годовых (действует с 27 июня 2018 года), несмотря на усиление инфляционного давления со стороны России.

Также на текущем уровне сохранены процентные ставки по операциям регулирования ликвидности, сказано в пресс-релизе НББ по итогам состоявшегося в среду заседания правления Нацбанка по денежно-кредитной политике.

В НББ считают, что сохранить текущий уровень ставок позволяет "временный характер инфляционных факторов и умеренная величина текущих рисков".

По прогнозу НББ, по итогам 2018 года инфляция не превысит 5,5% при целевом показателе не более 6%. "По итогам 2019-2020 годов инфляция сложится близкой к установленной цели в 5%", - сказано в пресс-релизе.

Регулятор констатирует, что развитие белорусской экономики происходит в условиях сохраняющейся неустойчивости внешней конъюнктуры. "Со стороны внешнего сектора просматривается временное усиление инфляционного давления, связанного в первую очередь с ускорением инфляции в России", - отмечают в НББ.

При этом в начале 2019 года НББ ожидает "временное ускорение инфляции в силу продолжающегося давления со стороны конъюнктурных факторов, а также роста цен на импортируемые товары и услуги". Между тем, по оценке регулятора, "по мере исчерпания данных эффектов прогнозируется постепенное замедление темпов роста потребительских цен".

В Нацбанке считают, что в целом экономика Беларуси растет темпами, близкими к равновесным. Монетарные условия находятся вблизи нейтрального уровня, отмечается в сообщении.

Следующее заседание правления НББ по денежно-кредитной политике запланировано на 6 февраля 2019 года.

Как сообщалось, на предыдущем заседании правления НББ по денежно-кредитной политике, которое прошло 19 сентября, также было принято решение сохранить ставку рефинансирования на текущем уровне 10%.

До 19 декабря НББ с начала текущего года трижды рассматривал вопрос об изменении ставки рефинансирования. С 14 февраля ставка была снижена с 11% до 10,5%. На заседании 14 марта ставку сохранили на уровне 10,5% из-за повышенных инфляционных ожиданий. Но уже 20 июня НББ принял решение об очередном снижении ставки в связи с замедлением инфляции, и с 27 июня ставка рефинансирования составляла 10% годовых. В июне НББ также снизил целевой прогноз годовой инфляции до 5,5% с 6%. В середине июня зампред правления НББ Сергей Калечиц прогнозировал ставку рефинансирования к концу 2018 года на уровне 10-10,25%.

В 2017 году ставка рефинансирования в Беларуси снижалась восемь раз - с 18% до 11% годовых.

В 2019 НББ намерен сохранить преемственность денежно-кредитной политики, которая проводилась с 2015 года в рамках режима монетарного таргетирования. Также будет сохранен гибкий режим курсообразования. Инфляция в 2019 году планируется на уровне не более 5% за счет ограничения роста денежного предложения в пределах 9-12% и сохранения ставки рефинансирования на текущем уровне 10% годовых. При благоприятном сценарии НББ не исключает незначительного снижения ставка рефинансирования - до 9,5% годовых к концу следующего года.