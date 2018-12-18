Новая редакция закона "О защите прав потребителей" вступит в силу 23 декабря текущего года. О том, какие предложения потребительского сообщества и бизнеса нашли воплощение в документе, рассказала на пресс-конференции в Минске начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.

Закон дополнили нормой о том, что изготовитель обязан указывать страну происхождения товара, если если адрес изготовителя и страна происхождения не совпадают. В случае, если товар относится к бытовой технике, должен быть указан его класс энергоэффективности, согласно перечню, предусмотренному законодательством и техрегламентами.

Предусмотрена обязанность субъектов, реализующих товары дистанционно, посредством рекламы, через интернет и другие информационные источники, указывать цену товара шрифтом, размер которого составляет не меньше половины от самого крупного из рекламы или описания, которым продается товар. "Наверное, все сталкивались с тем, что не сразу можно найти стоимость товара в его описании. Недобросовестные продавцы стараются запрятать эту информацию. И вводимая норма направлена на то, чтобы потребитель сразу видел, сколько стоит товар", - прокомментировала И.Гаврильчик.

Закон запрещает устанавливать разные цены или тарифы в зависимости от того, платит покупатель наличными или безналичными деньгами.

При возврате денег за товар у покупателя запрещается требовать паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность.

При возврате качественного товара потребитель обязан вернуть его в упаковке, в которой он был продан.

Потребители получают право на односторонний отказ от договора о выполнении работы, услуги - при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов.

По истечении 30 дней после покупки потребитель вправе будет требовать заменить или вернуть технически сложный и дорогостоящий товар только в двух случаях: при выявлении существенного недостатка или при нарушении субъектом срока безвозмездного ремонта.

Предусмотрена возможность увеличения с письменного согласия потребителя срока бесплатного (гарантийного) ремонта с 14 до 30 дней.

В новой версии закона предусмотрено право продавца, изготовителя, поставщика, ремонтной организации взыскать расходы на хранение товара с потребителя в случае, если по истечении 2 месяцев с момента проведения экспертизы или бесплатного ремонта он не является за товаром без уважительных причин.