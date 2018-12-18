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Путин утвердил военную доктрину Союза РФ и Беларуси
Президент РФ Владимир Путин одобрил проект военной доктрины Союзного государства России и Беларуси, представленный правительством России.
В.Путин подписал распоряжение, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, которым одобрил представленный правительством проект доктрины.
"Считать целесообразным утвердить военную доктрину Союзного государства постановлением высшего государственного совета Союзного государства", - говорится в документе.
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Президент РФ Владимир Путин одобрил проект военной доктрины Союзного государства России и Беларуси, представленный правительством России. В.Путин подписал...
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