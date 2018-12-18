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По проверке объектов

19.12.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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На прошлой неделе работники инспекции Несвижского РОЧС провели мониторинги строительной площадки ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» на котором производят строительно-монтажные работы СМП №760 на ст.Барановичи ОАО «Дорстроймонтажтрест» и УП «Барановичская СПМК-3». В результате мониторинга был выявлен ряд нарушений режимного характера:

места для курения и строительная площадка не укомплектована первичными средствами пожаротушения;

допускаось курение вне специально отведенных мест.

Остальные выявленные нарушения имеют капитальный характер и будут держатся под контролем при приемке объекта строительства в эксплуатацию.

Помимо строительных площадок проводился мониторинг лицензиата системы пожарной автоматики ООО «Партнер – Несвиж». В результате мониторинга нарушений выявлено не было.

Несвижский РОЧС.


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На прошлой неделе работники инспекции Несвижского РОЧС провели мониторинги строительной площадки ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» на котором...
 
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