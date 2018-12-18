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Безработные Слуцкого района в следующем году обязаны будут отработать 21 день
19.12.2018 — Разное | Слуцк Город
Слуцкий райисполком принял
В перечне предлагаемых работ на весь 2019 год числится сбор вторсырья и макулатуры, с апреля по июнь — сбор камней на полях, в июле — прополка свеклы, и в сентябре-октябре — сбор яблок.
Распределение минимального количество рабочих дней по месяцам для участия в общественных работах выглядит так:
Для сравнения, в 2018 году безработные Слуцкого района
Согласно постановлению Совета министров, местные исполнительные и распорядительные органы на основании объемов оплачиваемых общественных работ и количества безработных ежегодно до 1 декабря текущего года устанавливают месячные нормы для участия безработных в оплачиваемых общественных работах. Безработный при его желании может участвовать в оплачиваемых общественных работах сверх установленной месячной нормы.
При этом участие в оплачиваемых общественных работах не является обязательным для:
Подробнее об оплачиваемых общественных работах можно узнать
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Безработные Слуцкого района в следующем году обязаны будут отработать 21 день. Слуцкий райисполком принял решение № 3138 «Об организации оплачиваемых общественных...
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