Слуцкий райисполком принял решение № 3138 «Об организации оплачиваемых общественных работ» на 2019 год. В соответствии с документом, безработные Слуцкого района в следующем году обязаны будут отработать 21 день.

В перечне предлагаемых работ на весь 2019 год числится сбор вторсырья и макулатуры, с апреля по июнь — сбор камней на полях, в июле — прополка свеклы, и в сентябре-октябре — сбор яблок.

Распределение минимального количество рабочих дней по месяцам для участия в общественных работах выглядит так:

январь – 1 рабочий день;

февраль – 1 рабочий день;

март – 1 рабочий день;

апрель – 5 рабочих дней;

май – 5 рабочих дней;

июнь – 2 рабочих дня;

июль – 2 рабочих дня;

август – 1 рабочий день;

сентябрь – 3 рабочих дня;

октябрь – 3 рабочих дня;

ноябрь – 1 рабочий день;

декабрь – 1 рабочий день.

Для сравнения, в 2018 году безработные Слуцкого района обязаны были отработать всего 13 дней.

Согласно постановлению Совета министров, местные исполнительные и распорядительные органы на основании объемов оплачиваемых общественных работ и количества безработных ежегодно до 1 декабря текущего года устанавливают месячные нормы для участия безработных в оплачиваемых общественных работах. Безработный при его желании может участвовать в оплачиваемых общественных работах сверх установленной месячной нормы.

При этом участие в оплачиваемых общественных работах не является обязательным для:

родителей в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающих детей-инвалидов;

молодежи до 18 лет;

инвалидов;

эвакуированных и отселенных из зон эвакуации (отчуждения), первоочередного и последующего отселения, а также самостоятельно выехавших из этих зон после катастрофы на Чернобыльской АЭС;

лиц предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях);

граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников и

зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите в течение 12 месяцев со дня увольнения, в течение первых трех месяцев со дня данной регистрации;

беременных женщин;

беременных женщин; безработных, трудоустроенных на временные работы с уведомлением органов по труду, занятости и социальной защите.

Подробнее об оплачиваемых общественных работах можно узнать на сайте Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома.



Slutsk-Gorod.by