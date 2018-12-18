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Безработные Слуцкого района в следующем году обязаны будут отработать 21 день

19.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Слуцкий райисполком принял решение № 3138 «Об организации оплачиваемых общественных работ» на 2019 год. В соответствии с документом, безработные Слуцкого района в следующем году обязаны будут отработать 21 день. 

В перечне предлагаемых работ на весь 2019 год числится сбор вторсырья и макулатуры, с апреля по июнь — сбор камней на полях, в июле — прополка свеклы, и в сентябре-октябре — сбор яблок. 

Распределение минимального количество рабочих дней по месяцам для участия в общественных работах выглядит так: 

  • январь – 1 рабочий день;
  • февраль – 1 рабочий день;
  • март – 1 рабочий день;
  • апрель – 5 рабочих дней;
  • май – 5 рабочих дней;
  • июнь – 2 рабочих дня;
  • июль – 2 рабочих дня;
  • август – 1 рабочий день;
  • сентябрь – 3 рабочих дня;
  • октябрь – 3 рабочих дня;
  • ноябрь – 1 рабочий день;
  • декабрь – 1 рабочий день.

Для сравнения, в 2018 году безработные Слуцкого района обязаны были отработать всего 13 дней. 

Согласно постановлению Совета министров, местные исполнительные и распорядительные органы на основании объемов оплачиваемых общественных работ и количества безработных ежегодно до 1 декабря текущего года устанавливают месячные нормы для участия безработных в оплачиваемых общественных работах. Безработный при его желании может участвовать в оплачиваемых общественных работах сверх установленной месячной нормы.

При этом участие в оплачиваемых общественных работах не является обязательным для:

  • родителей в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающих детей-инвалидов;
  • молодежи до 18 лет;
  • инвалидов;
  • эвакуированных и отселенных из зон эвакуации (отчуждения), первоочередного и последующего отселения, а также самостоятельно выехавших из этих зон после катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • лиц предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях);
  • граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников и
  • зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите в течение 12 месяцев со дня увольнения, в течение первых трех месяцев со дня данной регистрации;
    беременных женщин;
  • безработных, трудоустроенных на временные работы с уведомлением органов по труду, занятости и социальной защите.

Подробнее об оплачиваемых общественных работах можно узнать на сайте Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Безработные Слуцкого района в следующем году обязаны будут отработать 21 день. Слуцкий райисполком принял решение № 3138 «Об организации оплачиваемых общественных...
 
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