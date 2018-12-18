Беларусь ратифицировала соглашение о сотрудничестве ЕАЭС с Китаем

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между участниками Евразийского экономического союза и Китаем ратифицировал Совет республики (верхняя палата) Национального собрания Беларуси. Соответствующий проект закона принят верхней палатой белорусского парламента в среду, сообщает ТАСС .

«Соглашение направлено на упрощение торговли, создает благоприятные условия для участия белорусских предприятий в соответствующих производственных и транспортных цепочках», – заявил, выступая в парламенте, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко.

Первый замглавы МИД уточнил, что соглашение не преференциальное, оно не отменяет и не снижает импортные пошлины и не предусматривает автоматического снижения нетарифных позиций. Вместе с тем, сказал Евдоченко, в соглашении установлены нормы, направленные «на устранение различных технических барьеров нашей торговле, на предотвращение санитарных, фитосанитарных, ветеринарных барьеров, защиту интеллектуальной собственности, укрепление нашего сотрудничества по линии таможенных служб».

Соглашение также направлено на развитие секторального сотрудничества с Китаем в сфере передовых технологий, инноваций, транспортно-логистической инфраструктуры, отметил первый замминистра.

Евдоченко заявил, что развитие отношений с Китаем является «стратегическим направлением внешней политики Беларуси». В 2017 году товарооборот между странами составил $360 млн.

Первый замглавы МИД Белоруссии также проинформировал, что за десять месяцев нынешнего года объем взаимной торговли уже достиг $350 млн и увеличился на 29%.