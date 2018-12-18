ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь ратифицировала соглашение о сотрудничестве ЕАЭС с Китаем

19.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между участниками Евразийского экономического союза и Китаем ратифицировал Совет республики (верхняя палата) Национального собрания Беларуси. Соответствующий проект закона принят верхней палатой белорусского парламента в среду, сообщает ТАСС

«Соглашение направлено на упрощение торговли, создает благоприятные условия для участия белорусских предприятий в соответствующих производственных и транспортных цепочках», – заявил, выступая в парламенте, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко. 

Первый замглавы МИД уточнил, что соглашение не преференциальное, оно не отменяет и не снижает импортные пошлины и не предусматривает автоматического снижения нетарифных позиций. Вместе с тем, сказал Евдоченко, в соглашении установлены нормы, направленные «на устранение различных технических барьеров нашей торговле, на предотвращение санитарных, фитосанитарных, ветеринарных барьеров, защиту интеллектуальной собственности, укрепление нашего сотрудничества по линии таможенных служб».  

Соглашение также направлено на развитие секторального сотрудничества с Китаем в сфере передовых технологий, инноваций, транспортно-логистической инфраструктуры, отметил первый замминистра. 

Евдоченко заявил, что развитие отношений с Китаем является «стратегическим направлением внешней политики Беларуси». В 2017 году товарооборот между странами составил $360 млн.  

Первый замглавы МИД Белоруссии также проинформировал, что за десять месяцев нынешнего года объем взаимной торговли уже достиг $350 млн и увеличился на 29%. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам первого заместителя МИД республики Андрея Евдоченко, соглашение направлено на упрощение торговли.
 
Новости дня
Новости разные
 
Безработные Слуцкого района в следующем году обязаны будут отработать 21 день
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика