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ОффТОП: два Деда Мороза подрались в Одессе (ВИДЕО)

19.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Двое мужчин, одетых в костюмы Дедов Морозов, устроили потасовку в вечерней Одессе. Драку сняла на видео случайная прохожая.

Инцидент произошел в центре города, где всем желающим предлагали сфотографироваться на фоне новогодней елки.

Судя по всему, Деды Морозы не поделили "сферы влияния", так как одна девочка, которая находилась на площади с родителями, выбрала одного "сказочного персонажа", а второму это не понравилось.

Словесный конфликт перерос в настоящую драку – один "коллега" накинулся на другого, сорвал с него бороду и шапку и пустил в ход кулаки. Досталось и одному из прохожих, которого "зацепили" во время конфликта. Ситуацию спасли подошедшие мужчины и Снегурочка, которая пыталась встать между дерущимися.

 
 
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Двое мужчин, одетых в костюмы Дедов Морозов, устроили потасовку в вечерней Одессе. Драку сняла на видео случайная прохожая.
 
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