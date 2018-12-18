|
Житель Полоцка шантажировал женщин после интима
Новости Беларуси. Мужчина шантажировал женщин после интима.
Как
44-летний мужчина был задержан. Оказалось, что он более двух лет шантажировал знакомых женщин, вымогал у них деньги и материальные ценности под угрозой афиширования интимных отношений.
С женщинами мужчина знакомился в сети. Он приглашал их домой, а после интима угрожал распространением материалов и требовал денежное вознаграждение. Фото- и видеосъемка производилась без ведома потерпевших. У женщин мужчина просил от 400 до 500 рублей.
Мужчину арестовали. В его отношении возбуждено десять уголовных дел за вымогательство и три – за мошенничество. Были установлены более 20 фактов преступных посягательств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Мужчина шантажировал женщин после интима. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Полоцкого РОВД Юлию Зайцеву, в отношении...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)