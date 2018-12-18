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Житель Полоцка шантажировал женщин после интима

19.12.2018 17:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Мужчина шантажировал женщин после интима.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Полоцкого РОВД Юлию Зайцеву, в отношении полочанина возбуждено тринадцать уголовных дел за шантаж женщин после интима.

44-летний мужчина был задержан. Оказалось, что он более двух лет шантажировал знакомых женщин, вымогал у них деньги и материальные ценности под угрозой афиширования интимных отношений.

С женщинами мужчина знакомился в сети. Он приглашал их домой, а после интима угрожал распространением материалов и требовал денежное вознаграждение. Фото- и видеосъемка производилась без ведома потерпевших. У женщин мужчина просил от 400 до 500 рублей.

Мужчину арестовали. В его отношении возбуждено десять уголовных дел за вымогательство и три – за мошенничество. Были установлены более 20 фактов преступных посягательств. 
 
 
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Новости Беларуси. Мужчина шантажировал женщин после интима. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Полоцкого РОВД Юлию Зайцеву, в отношении...
 
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