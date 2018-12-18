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«Серьёзные операции были проделаны». Как девочке из Лиды помогают победить порок сердца в РНПЦ хирургии
Новости Беларуси. Марафон добрых дел продолжает путешествие по стране. Сегодня, 19 декабря, к маленьким пациентам РНПЦ хирургии заглянули неожиданные гости – с подарками и угощениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас в центре детской хирургии 59 малышей. Василиса из Лиды – одна из них. У девочки порок сердца. Полтора года больничная палата для нее – второй дом. Через месяц девочке планируют сделать очередную операцию, предыдущие результата не дали.
Если всё пройдет хорошо, то новогодние праздники она встретит дома в кругу родных и близких, а в больницу будет приезжать только на профилактический осмотр. Поэтому сегодня ей и другим маленьким пациентам особенно желают здоровья.
Отметим, этой традиции Белорусского детского фонда – навещать маленьких пациентов в преддверии Нового года – 28 лет. Сотрудники уверены: с таким вниманием дети быстрее идут на поправку и не теряют веру в чудеса.
Диана Гурская:
Александр Горустович, заведующий кардиохирургическим отделением № 2 РНПЦ детской хирургии:
Добавим, каждый год более 15 тысяч малышей, которые встречают зимние праздники в больничных палатах по всей стране, получают подарки от Белорусского детского фонда.
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«Серьёзные операции были проделаны». Как девочке из Лиды помогают победить порок сердца в РНПЦ хирургии
Новости Беларуси. Марафон добрых дел продолжает путешествие по стране. Сегодня, 19 декабря, к маленьким пациентам РНПЦ хирургии заглянули неожиданные гости – с...
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