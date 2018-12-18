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«Серьёзные операции были проделаны». Как девочке из Лиды помогают победить порок сердца в РНПЦ хирургии

19.12.2018 16:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Марафон добрых дел продолжает путешествие по стране. Сегодня, 19 декабря, к маленьким пациентам РНПЦ хирургии заглянули неожиданные гости – с подарками и угощениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Серьёзные операции были проделаны». Как девочке из Лиды помогают победить порок сердца в РНПЦ хирургии

Сейчас в центре детской хирургии 59 малышей. Василиса из Лиды – одна из них. У девочки порок сердца. Полтора года больничная палата для нее – второй дом. Через месяц девочке планируют сделать очередную операцию, предыдущие результата не дали.

«Серьёзные операции были проделаны». Как девочке из Лиды помогают победить порок сердца в РНПЦ хирургии

Если всё пройдет хорошо, то новогодние праздники она встретит дома в кругу родных и близких, а в больницу будет приезжать только на профилактический осмотр. Поэтому сегодня ей и другим маленьким пациентам особенно желают здоровья.

Отметим, этой традиции Белорусского детского фонда – навещать маленьких пациентов в преддверии Нового года – 28 лет. Сотрудники уверены: с таким вниманием дети быстрее идут на поправку и не теряют веру в чудеса.

«Серьёзные операции были проделаны». Как девочке из Лиды помогают победить порок сердца в РНПЦ хирургии

Диана Гурская:
До полугода мы каждый месяц посещали, потому что серьезные операции были проделаны. Потом врачи уже увидели, что можно реже – раз в два месяца. Я очень рада, что детям в нашей стране оказывают такую серьезную помощь.

«Серьёзные операции были проделаны». Как девочке из Лиды помогают победить порок сердца в РНПЦ хирургии

Александр Горустович, заведующий кардиохирургическим отделением № 2 РНПЦ детской хирургии:
Сейчас внедряем гибридные операции. Развиваемся. Всё направлено на то, чтобы ускорить процесс восстановления деток после операции на сердце, с врожденными пороками сердца.

Добавим, каждый год более 15 тысяч малышей, которые встречают зимние праздники в больничных палатах по всей стране, получают подарки от Белорусского детского фонда.

«Дети ждут волшебства». Маленьким пациентам РНПЦ хирургии подарили новогодние подарки и показали представление
 
 
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Новости Беларуси. Марафон добрых дел продолжает путешествие по стране. Сегодня, 19 декабря, к маленьким пациентам РНПЦ хирургии заглянули неожиданные гости – с...
 
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