Новое о подарочных сертификатах: сдачу не дадут, зато отоваривать можно будет за несколько раз

В Беларуси последние годы сертификаты на товары и услуги стали довольно популярным подарком. Сейчас их можно купить во многих магазинах. Однако никаких норм и правил по реализации сертификатов не было. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли разработали проект Положения о реализации товаров, работ и услуг по подарочным сертификатам или другому подобному документу.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

То, что в Беларуси появится документ, который прояснит все моменты с реализацией товаров, работ и услуг по подарочным сертификатам или другому подобному документу, стало известно еще в сентябре текущего года. Об этом рассказывала заместитель начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Ирина Барышникова. При разработке постановления учитывали предложения бизнес-сообщества и потребителей. Документ вступит в силу 23 декабря.

Когда документ только начинали разрабатывать, предполагалось, что он решит одно из основных неудобств при использовании сертификатов: если берешь товара на меньшую сумму, чем прописано в сертификате, сдачу не выдают.

— Планируется установить обязанность продавца выдать потребителю сдачу, если потребитель приобрел товар на сумму меньшую, чем указано в сертификате, — говорила Ирина Барышникова в сентябре.

Однако в проекте документа это не прописали.

— Если покупатель выбрал товар на меньшую сумму, чем указано в сертификате, и других товаров нет, чтобы израсходовать остаток, продавец обязан обеспечить выбор товара, которым потребитель сможет добрать эту сумму, — рассказала сегодня начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.

Начальник управления пояснила, что продавец должен выполнить свои обязательства до истечения срока сертификата. То есть если человек приобрел товар не на полную сумму, но сертификат у него действует еще, скажем, месяц, то на протяжении этого времени можно прийти к продавцу и потратить на что-то остаток.

Определил документ и другие моменты. К примеру, какая информация должна быть в обязательном порядке на подарочном сертификате. В первую очередь — наименование, местонахождение и номер телефона продавца сертификата. И такая же информация должна содержаться о том, кто будет оказывать услугу, или продавце товара, указанном в документе. Кроме того, в сертификате должен быть номер телефона для справок по продаже товаров. Чтобы человек, если ему что-то непонятно, мог все уточнить.

Также на сертификате должны быть указаны названия и адреса торговых объектов либо интернет-магазинов, где можно обменять сертификат на товар. Или ссылка на источник, где есть информация об этом.

— Но бывает, что торговой сети принадлежит несколько магазинов. Это не значит, что нужно перечислять в сертификате все адреса, — пояснила Инна Гаврильчик. — Но это только при условии, что сертификат действует во всей сети. В этом случае можно указать только ее название.

В документе должны быть указаны товары или группы товаров, которые потребитель может купить на сертификат. Часто в сертификате прописана сумма, на которую можно приобрести товар.

В обязательном порядке продавцы должны указывать срок действия сертификата либо информацию о том, что он бессрочный.

— Продавец не вправе менять условия реализации товара или услуг по подарочным сертификатам, которые сокращают срок его действия, — сказала начальник управления. — Иногда бывает так, что сертификат нужно, к примеру, зарегистрировать на каком-либо сайте, активировать до определенного времени. Если этого не сделать, сертификат остается бесполезным. Так вот, теперь такого не будет.

В документе есть пояснения, касающиеся возврата денег за сертификат. Там прописано, что «по истечении срока действия сертификата продавец или исполнитель вправе отказать в передаче товара или выполнении работ, при этом деньги за него не возвращаются».