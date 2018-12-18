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Только оборона. Путин одобрил военную доктрину Союзного государства

19.12.2018 17:21 — Разное | KYKY  
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Президент России Владимир Путин одобрил проект военной доктрины Союзного государства. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. В середине ноября проект доктрины одобрило и правительство Беларуси, а в декабре её обсуждали на встрече в Бресте, так что документ скорее всего утвердят очень скоро − может, в январе 2019 года.

Утверждение военной доктрины немножко затягивается. В феврале этого года представитель Генштаба Вооруженных сил Беларуси Артём Буторин говорил, что во втором полугодии проект доктрины вынесут на рассмотрение Совмина Союзного государства, а уже оттуда её направят в Высший Госсовет. Как говорил Франц Клинцевич, член комитета Совета Федерации Федерального собрания Росии, военная доктрина носит «исключительно оборонительный характер».

Клинцевич заявил, что у Беларуси и России должны быть общие интересы в плане безопасности и обороны. В Союзном государстве «не может не настораживать то, что происходит сегодня на территории сопредельных государств». Он имеет в виду усиление НАТО, расширение военной инфрастуктуры, которая позволит за сутки сосредоточить 120-150 тысяч войск альянса у «наших границ» (каких именно, не уточняется).

13 ноября правительство Беларуси одобрило проект военной доктрины, а Министерству обороны поручили внести его на рассмотрение Совмина Союзного государства. Собрание этого органа прошло 13 декабря в Бресте, но тогда все обсуждали только слова Дмитрия Медведева о том, что Беларуси нужно объединиться с Россией. Как там прошли обсуждения военной доктрины, неизвестно. Хотя обозреватель издания «Евразия.эксперт» (далеко не самого надёжного источника, надо сказать) говорит, что на встрече Совмина подписали постановление о проекте доктрины. Официальные инфоагентства ничего на этот счёт не сообщили.

Если учесть, что в подписанном Путиным документе есть слова о целесообразности подписать доктрину Высшему Госсовету, стоит полагать, что все обсуждения и консультации уже прошли, а чиновникам осталось только окончательно утвердить новую военную доктрину.

Фото: Вадим Замировский, TUT.by

 
Теги: Брест
 
 
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Президент России Владимир Путин одобрил проект военной доктрины Союзного государства. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. В...
 
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