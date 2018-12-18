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Только оборона. Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
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Президент России Владимир Путин одобрил проект военной доктрины Союзного государства. Об этом
Утверждение военной доктрины немножко затягивается. В феврале этого года представитель Генштаба Вооруженных сил Беларуси Артём Буторин
Клинцевич заявил, что у Беларуси и России должны быть общие интересы в плане безопасности и обороны. В Союзном государстве «не может не настораживать то, что происходит сегодня на территории сопредельных государств». Он имеет в виду усиление НАТО, расширение военной инфрастуктуры, которая позволит за сутки сосредоточить 120-150 тысяч войск альянса у «наших границ» (каких именно, не уточняется).
13 ноября правительство Беларуси одобрило проект военной доктрины, а Министерству обороны поручили внести его на рассмотрение Совмина Союзного государства. Собрание этого органа прошло 13 декабря в Бресте, но тогда все обсуждали только
Если учесть, что в подписанном Путиным документе есть слова о целесообразности подписать доктрину Высшему Госсовету, стоит полагать, что все обсуждения и консультации уже прошли, а чиновникам осталось только окончательно утвердить новую военную доктрину.
Фото: Вадим Замировский, TUT.by
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Президент России Владимир Путин одобрил проект военной доктрины Союзного государства. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. В...
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