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Япринцев выиграл один иск у Чижа. Кажется, это только начало

19.12.2018 16:39 — Разное | KYKY  
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Послеполугодовой паузы суд Центрального района Минска возобновил рассмотрение дела по иску Владимира Япринцева к Юрию Чижу. Сегодня же, 19 декабря, судья удовлетворил иск на 1960 рублей, а с учётом госпошлины и компенсации юридических расходов Чиж должен Япринцеву 3208 рублей, пишет TUT.by.

Суд дважды давал сторонам время на примирение, но юристы бизнесменов так и не смогли договориться. Представитель Япринцева говорил, что у Чижа были предложения, «которые не могли заинтересовать». Адвокат Чижа Иван Дударев говорил, что представители бывших партнёров по бизнесу пытались разрешить вообще всю ситуацию с активами, часть из которых переписана на заинтересованные лица. Но не получилось.

Что за иск

Юристы Япринцева подали к Чижу иск, в котором идёт речь о деньгах за проданные акции ЗАО «Аскарготерминал». Япринцев владел 60% компании, Светлана Чиж (супруга Юрия) − 40%. 11 августа 2015 года Япринцева задержали, и в этот же день проихошла сделка по продаже долей в компании. Несколькими платежами Владимиру перевели на счёт около ста тысяч долларов, но он в этот момент был в СИЗО. Сообщалось, что имущество и счета арестованы, но деньги всё равно сняли.

Это сделала бухгалтер «Трайпла» Элеонора Левкина − у неё была доверенность работать со счётом и от Япринцева, и от Чижа. Снятые деньги Элеонара отдала Чижу − 86 и 45 тысяч долларов в августе и сентябре соответственно. Также она трижды переводила по 40 тысяч долларов на счёт юрлица (возможно, ООО «Крокус моторс»), чтобы погасить задолженность за «Бентли» Казбека Япринцева. 

Адвокат Япринцева указала, что деньги, заявленные в исковых требованиях, − это средства от продажи «Аскарготерминала». Она пересказал эту историю со снятием денег со счёта Япринцева и заявила, что он никаких поручений касательно этих сумм не давал. «Откуда Чиж решил, что вправе распоряжаться деньгами Владимира Геннадьевича, и именно таким образом, не понятно. В тот момент были заключены под стражу и Владимир, и Казбек Япринцевы, семья осталась фактически без источника дохода, мой доверитель наверняка бы распорядился деньгами иначе», − сказала адвокат.

Чиж объяснил, что деньги со счёта Япринцева-старшего передал кредиторам Япринцева-младшего, российским бизнесменам Иосифу Аксентьеву и Михаилу Мамиашвили. Как сказал адвокат Дударев, «эти средства были переданы в счет долга по договоренности между Владимиром Япринцевым, Чижом, Мамиашвили и Аксентьевым. Юрий Александрович пытался «понизить градус» и урегулировать вопрос давления». Он отметил, что Чиж передал сумму большую, чем снял − то есть добавил свои деньги. Но не смог подтвердить документально, что передача денег Аксентьеву вообще была.

Адвокат также признал, что всё ещё не понятно, кто, кому и сколько должен − сумма варьируется от 15 до 33 миллионов долларов. Оба бизнесмена подтверждали, что основные долги компании Казбека Япринцева и партнёров − это деньги российских бизнесменов. Подтверждение − именно на них переоформили долю Япринцева-старшего в «Трайпле». При этом потерпевший по уголовному процессу стал Юрий Савяк, через компанию которого деньги пришли на компанию Япринцева-младшего.

Адвокат Япринцева заявила, что если будут доказаны обязательства перед Мамиашвили и Аксентьевым, «то надо возвращаться к пересмотру уголовного дела, где они были не потерпевшими, а свидетелями, и даже ни разу не явились в суд». По её словам, Владимир Япринцев никаких обязательств перед российскими бизнесменами не имеет, поэтому она возражает против их привлечения в процесс в каком-либо статусе.

Заявленная сумма иска − 1960 рублей. Но очевидно, что это не конец, потому что у Япринциве были доли во многих крупных проектах с Чижом. Его доля в «Трайпле», которая досталась Аксентьеву и Мамиашвили, по оценкам экспертов, составляет около 50 миллионов долларов. В январе 2019 года суд рассмотрит иск Япринцева к Аксентьеву о том, чтобы признать недействительным куплю-продажу этой доли. 

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Теги: Минск
 
 
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Послеполугодовой паузы суд Центрального района Минска возобновил рассмотрение дела по иску Владимира Япринцева к Юрию Чижу. Сегодня же, 19 декабря, судья...
 
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Газета Авангард
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