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Нацбанк не будет менять ставку рефинансирования

19.12.2018 17:21 — Разное | Ежедневник  
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Нацбанк не будет менять ставку рефинансирования

Правление Национального банка Беларуси (НББ) приняло решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 10% годовых, несмотря на усиление инфляционного давления со стороны России.

«Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне. Данное решение принято Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 19 декабря 2018 года», -сообщается на сайте банка.

В Нацбанке предполагают, что по итогам 2018 года прирост потребительских цен не превысит 5,5% при целевом показателе не более 6%.

Развитие белорусской экономики происходит в условиях сохраняющейся неустойчивости внешней конъюнктуры. Со стороны внешнего сектора просматривается временное усиление инфляционного давления, связанного в первую очередь с ускорением инфляции в России, отмечается в сообщении.

Экономика Беларуси растет темпами, близкими к равновесным. Монетарные условия находятся вблизи нейтрального уровня.

По оценке регулятора, в начале 2019 года ожидается временное ускорение инфляции в силу продолжающегося давления со стороны конъюнктурных факторов, а также роста цен на импортируемые товары и услуги. По мере исчерпания данных эффектов прогнозируется постепенное замедление темпов роста потребительских цен. По итогам 2019–2020 годов инфляция сложится близкой к установленной цели в 5%

Временный характер инфляционных факторов и умеренная величина текущих рисков позволяют сохранить процентные ставки в экономике на текущем уровне.

Как сообщается, следующее заседание правления НББ по денежно-кредитной политике запланировано на 6 февраля 2019 года.

Напомним, на предыдущем заседании правления НББ по денежно-кредитной политике, которое прошло 19 сентября, также было принято решение сохранить ставку рефинансирования на текущем уровне 10%.
 

 
 
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Правление Национального банка Беларуси (НББ) приняло решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 10% годовых, несмотря на усиление инфляционного давления...
 
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