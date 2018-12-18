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В Литве за шпионаж в пользу России задержали известного политика «и других лиц»
В Литве по подозрению в шпионаже в пользу России задержано несколько лиц, в том числе - бывший председатель Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис, сообщила в среду правоохрана.
По данным источников
"Задержан гражданин Литвы, известный в обществе Альгирдас Палецкис. Есть и другие задержанные", - сообщил в среду на пресс-конференции генеральный прокурор Эвалдас Пашилис.
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В Литве по подозрению в шпионаже в пользу России задержано несколько лиц, в том числе - бывший председатель Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис,...
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