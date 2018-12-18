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Блогера Петрухина сняли с автобуса на границе с Литвой

19.12.2018 17:37 — Разное | Партизан  
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Как сообщает активист Александр Кабанов в фейсбуке, блогера Сергея Пятрухина сотрудники таможенной службы сняли с автобуса при пересечении границы с Литвой.

Теперь он возвращается домой. Как позже сообщил сам блогер, выезд из страны ограничило Ленинское РОВД г. Бреста.
 
Теги: Брест
 
 
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Как сообщает активист Александр Кабанов в фейсбуке, блогера Сергея Пятрухина сотрудники таможенной службы сняли с автобуса при пересечении границы с Литвой.
 
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