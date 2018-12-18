Цифра дня. Сколько Беларусь может заработать на легализации марихуаны

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса назвал варварством запрет на активное промышленное выращивание конопли, на использование её в десятках секторов экономики.





По мнению экономиста, радикальное изменение отношения власти, общества и бизнеса к этой сельхозкультуре гарантированно внесёт свой вклад в реализацию среднесрочной программы Лукашенко «Беларусь - $100 млрд. ВВП в 2025 году».













ссылается на мировой опыт и приводит статистику: 30 стран пошли по пути полной или частичной легализации конопли/марихуаны; ёмкость рынка этого товара (серого и легального) превышает $160 млрд. Потребители марихуаны ~200 миллионов человек. В Фейсбуке Ярослав Романчукна мировой опыт и приводит статистику: 30 стран пошли по пути полной или частичной легализации конопли/марихуаны; ёмкость рынка этого товара (серого и легального) превышает $160 млрд. Потребители марихуаны ~200 миллионов человек.





«Современные технологии позволяют получать из конопли ещё больше ценных, нужных для человека материалов, чем из нефти. И мы всё ещё будем настаивать на том, что коноплю и марихуану нужно держать взаперти, чтобы этот товар/рынок «крышевали» люди в погонах и генералы «чёрного рынка»?» – задается вопросом экономист.









В Вильнюсе продукты из конопли продаются на рождественской ярмарке в центре города. Здесь можно выпить конопляного чая и продегустировать приправы из конопли. Фото Татьяна Гусева





В то же время он подчеркивает, что выступает категорически против алкоголя, табака, марихуаны и других наркотиков, но при этом он категорически против запретов, которые поражают личную свободу человека, и против того, чтобы фейковое морализаторство и полиция нравов лишали страну ценных источников развития и роста.