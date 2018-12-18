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Цифра дня. Сколько Беларусь может заработать на легализации марихуаны

19.12.2018 17:23 — Разное | Партизан  
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«Беларусь с коноплёй – это безопаснее, надёжнее, богаче, чем Беларусь в цепких лапах нефтяного проклятия России», считает Ярослав Романчук.

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса назвал варварством запрет на активное промышленное выращивание конопли, на использование её в десятках секторов экономики. 

По мнению экономиста, радикальное изменение отношения власти, общества и бизнеса к этой сельхозкультуре гарантированно внесёт свой вклад в реализацию среднесрочной программы Лукашенко «Беларусь - $100 млрд. ВВП в 2025 году».



В Фейсбуке Ярослав Романчук ссылается на мировой опыт и приводит статистику: 30 стран пошли по пути полной или частичной легализации конопли/марихуаны; ёмкость рынка этого товара (серого и легального) превышает $160 млрд. Потребители марихуаны ~200 миллионов человек.

«Современные технологии позволяют получать из конопли ещё больше ценных, нужных для человека материалов, чем из нефти. И мы всё ещё будем настаивать на том, что коноплю и марихуану нужно держать взаперти, чтобы этот товар/рынок «крышевали» люди в погонах и генералы «чёрного рынка»?» – задается вопросом экономист.


В Вильнюсе продукты из конопли продаются на рождественской ярмарке в центре города. Здесь можно выпить конопляного чая и продегустировать приправы из конопли. Фото Татьяна Гусева

В то же время он подчеркивает, что выступает категорически против алкоголя, табака, марихуаны и других наркотиков, но при этом он категорически против запретов, которые поражают личную свободу человека, и против того, чтобы фейковое морализаторство и полиция нравов лишали страну ценных источников развития и роста.

 
 
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«Беларусь с коноплёй – это безопаснее, надёжнее, богаче, чем Беларусь в цепких лапах нефтяного проклятия России», считает Ярослав Романчук.
 
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