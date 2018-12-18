Бесплатный детский спорт может оказаться опасным для детей и очень дорогим для родителей

Подавляющее большинство ДЮСШ, СДЮШОР и прочих учебно-спортивных учреждений функционирует за счет государства. Оно платит, а учащиеся нет. Однако около года назад ситуация коренным образом поменялась, но не все это заметили.





Что произошло?





В январе 2018-го были приняты поправки в Закон «О физической культуре и спорте», затронувшие весь детско-юношеский спорт страны. В частности, в законе появилась статья 59-1, озаглавленная «Гражданско-правовые договоры о спортивной подготовке. Возмещение средств, затраченных на спортивную подготовку».





В ней сказано, что однажды за бесплатную секцию могут попросить рассчитаться либо самого ученика, либо его законного представителя, подписавшего договор – без договоров в госсекциях сейчас заниматься нельзя. Расчета могут потребовать в нескольких случаях:





– если спортсмен два или более раза без уважительной причины (таковой считается только ухудшение состояния здоровья) не выступает на официальных соревнованиях за организацию, с которой заключен договор;





– если воспитанник белорусского спорта начинает выступать за сборную другого государства;





– если спортсмена включили в состав белорусской сборной, но он отказался заключать гражданско-правовой договор либо трудовой договор.









И в чем проблема?





Отталкиваясь от формулировок закона, фантазировать можно очень долго. Допустим, ребенок приходит в секцию, ДЮСШ заключает с ним типовой договор. Юный спортсмен талантлив, результаты растут, и вот его зовут в одну из младших сборных.





И тут человек понимает, что спорт – не то, чем он хочет заниматься в жизни. Он хочет учиться в университете, строить карьеру. Но от сборной, как и от спорта, уже отказаться нельзя. Точнее, можно, но за отказ надо заплатить. Получается, перспективным быть просто опасно? А как же свобода выбора?





Или вот такой пример: семья ребенка переехала. Пускай даже в пределах Минска из Зеленого луга в Серебрянку. Ребенок на Зеленом луге ходил в государственную секцию, был на хорошем счету. На него продолжают рассчитывать, зовут на официальные соревнования, договор не расторгают – получается, надо откупаться?





Кстати, для реально сильных и талантливых спортсменов, которые могут заинтересовать другие государства, суммы компенсации не такие уж и большие, но для обычных людей – чувствительные.





И сколько придется заплатить?

С

уммы рассчитываются в соответствии с Положением о порядке возмещения средств, затраченных на спортивную подготовку, которое вступило в силу летом. Итак:





– спортивное звание мастера спорта международного класса или спортивное звание мастера спорта в командных игровых видах спорта, спортивное звание мастера спорта международного класса в иных видах спорта – 400 базовых величин (9800 рублей);





– спортивный разряд кандидата в мастера спорта в командных игровых видах спорта, спортивное звание мастера спорта в иных видах спорта – 350 б.в. (8575 руб.);





– I спортивный разряд в командных игровых видах спорта, спортивный разряд кандидата в мастера спорта в иных видах спорта – 250 б.в. (6125 руб.);





– II – III спортивные разряды в командных игровых видах спорта, I спортивный разряд в иных видах спорта – 200 б.в. (4900 руб.);





– I – III юношеские спортивные разряды в командныхигровых видах спорта, II – III спортивные разрядыили I – III юношеские спортивные разряды в иныхвидах спорта – 150 б.в. (3675 руб.);





– при отсутствии у спортсмена спортивного звания или спортивного разряда – 100 б.в. (2450 руб.).





Отметим, что размер возмещения не зависит от продолжительности занятия спортом: будь то год или десять – сумма не изменится.75 процентов от нее возвращают обратно в бюджет. Оставшиеся деньги после уплаты налогов и сборов поступят на счет спортивного учреждения для проведения соревнований или приобретения инвентаря.









Эта модель будет работать?





Сомнительно. Хорошо, перспективный ребенок, не желающий заниматься, будет послушно ездить на соревнования, но не чтобы биться там, а отбывать номер. Кому это надо и кто от этого выиграет?





То же самое насчет привлечения в сборную и подписания трудового договора или какой там договор надо подписать. Формальная работа без искреннего увлечения точно не принесет пользу стране.





Взыскание средств с белоруса, перебравшегося за границу, тоже выглядит утопической идеей. Молодой человек расторг договор со школой – например, потому что на словах решил завершить карьеру. А затем переехал в другую страну и начал за нее успешно выступать. И как его заставить платить? На каком основании?





Как к закону относится Лукашенко? Спойлер: одобряет





Свое отношение Лукашенко обозначил накануне на совещании по вопросам развития летних видов спорта, состоявшемся во вторник в Национальном олимпийском комитете.





«Предупреждаю категорически: не дай бог уедет за рубеж хоть один способный спортсмен, сразу же пойдет по вертикали проверка, почему уехал. Мы никого держать не должны, но вы должны заключить с каждым ребенком (с родителями) договор. Они здесь вырастают чемпионами, а едут или от нашей «бязглуздіцы», или потому, что им там, как вы говорите, бабла отвалили.





Так заплати – это в договоре должно быть прописано – заплати за свою подготовку и будь свободен . За эти деньги мы подготовим других. Я это говорю уже не первый год. Но не дай бог это не будет реализовано – мало не покажется ни председателям федераций, ни наблюдательным советам, ни исполкому НОК, ни другим». . За эти деньги мы подготовим других. Я это говорю уже не первый год. Но не дай бог это не будет реализовано – мало не покажется ни председателям федераций, ни наблюдательным советам, ни исполкому НОК, ни другим».









А от нас много кто уезжает?





Чаще всего мы говорим об утечках в хоккее. Правда, никто из переехавших в Россию белорусов до сих пор не добрался до соседской сборной и вообще не вышел хотя бы на средний уровень в КХЛ. А ведь в хоккее на фоне других видов спорта уезжают массово.





В футболе самый яркий прецедент белорусский украинец Артем Милевский, попавший с соседской сборной на чемпионат мира. Пятиборец из Борисова Александр Лесун в составе сборной России выиграл Олимпиаду-2016. На Родине спортсмену запрещали выступать из-за проблем со здоровьем, хотя российские врачи в ходе пяти исследований ничего серьезного не выявили.





Последним резонансный случай смены гражданства стала история с биатлонисткой Дарьей Блашко. Спортсменка поменяла паспорт на украинский, так и не найдя точек соприкосновения с нашей федерацией биатлона.