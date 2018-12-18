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Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 10 процентов годовых
По итогам 2018 года прирост потребительских цен не превысит 5,5 процента при целевом показателе не более 6 процентов.
Развитие белорусской экономики происходит в условиях сохраняющейся неустойчивости внешней конъюнктуры. Со стороны внешнего сектора просматривается временное усиление инфляционного давления, связанного в первую очередь с ускорением инфляции в России.
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Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне.
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