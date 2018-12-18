Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 10 процентов годовых

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По итогам 2018 года прирост потребительских цен не превысит 5,5 процента при целевом показателе не более 6 процентов.

Развитие белорусской экономики происходит в условиях сохраняющейся неустойчивости внешней конъюнктуры. Со стороны внешнего сектора просматривается временное усиление инфляционного давления, связанного в первую очередь с ускорением инфляции в России.