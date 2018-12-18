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Бюджет-2019: в приоритете вопросы жилья, здравоохранения и образования

19.12.2018 17:52 — Разное | БДГ  
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Социальные сферы – здравоохранение, образование, строительство жилья – остаются наиболее значимыми для государства, это отражено в проекте бюджета на 2019 год.

Главный финансовый документ принят во втором чтении Палатой представителей Национального собрания 19 декабря.

В бюджете предусмотрены значительные расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия, другие выплаты, средства на выполнение государственных социальных стандартов.

Семейный капитал прогнозируется в сумме 343,2 млн руб., на науку будет выделено 284 млн. (на 12,7% больше, чем в 2018-м).

Объемы ввода жилья планируется сохранить на нынешнем уровне: 4 млн кв. м (в том числе 1 млн 60 тыс. кв. м с господдержкой). Средства бюджета сконцентрированы для обеспечения жильем не менее 12 тыс. многодетных семей.

Всего доходы на 2019 год предполагаются в сумме 23,6 млрд рублей, что составит 100,8 % к ожидаемому исполнению нынешнего года. Расходы - 21,9 млрд (105,1 %). Таким образом, профицит составит 1,7 млрд рублей.

 
 
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Социальные сферы – здравоохранение, образование, строительство жилья – остаются наиболее значимыми для государства, это отражено в проекте бюджета на 2019 год.
 
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