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За труд и подвиг: в Беларуси вручили государственные награды

19.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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За многолетний труд и высокие достижения: премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил государственные награды, передает телеканал «МИР 24». 

Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. Ордена, знаки отличия получили специалисты из разных сфер: ученые, преподаватели, врачи, работники сельского хозяйства, промышленности – всего более 100 человек. Среди высоких наград – и медаль «За спасенную жизнь».

«Были захвачены заложники: мои сотрудники, я, клиенты банка. И в этих сложных для меня обстоятельствах я оказывала помощь клиентам, сотрудникам, помогла выйти через оконный проем. Оставалась там до конца, не бросая ни сотрудников, ни клиентов», – рассказала Елена Бурсова, управляющий отделением банка.

Вручение государственных наград перед Новым годом в Беларуси стало уже традицией.



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Ордена и знаки отличия получили ученые, преподаватели, врачи, работники сельского хозяйства, промышленности – всего более 100 человек.
 
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