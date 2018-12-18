За труд и подвиг: в Беларуси вручили государственные награды

За многолетний труд и высокие достижения: премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил государственные награды, передает телеканал «МИР 24».

Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. Ордена, знаки отличия получили специалисты из разных сфер: ученые, преподаватели, врачи, работники сельского хозяйства, промышленности – всего более 100 человек. Среди высоких наград – и медаль «За спасенную жизнь».

«Были захвачены заложники: мои сотрудники, я, клиенты банка. И в этих сложных для меня обстоятельствах я оказывала помощь клиентам, сотрудникам, помогла выйти через оконный проем. Оставалась там до конца, не бросая ни сотрудников, ни клиентов», – рассказала Елена Бурсова, управляющий отделением банка.

Вручение государственных наград перед Новым годом в Беларуси стало уже традицией.