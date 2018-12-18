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Памела Андерсон пишет Путину, а Бриджит Бардо – Лукашенко
19.12.2018 18:17 — Разное | Ежедневник
фото: lenta.ru
Возымеет ли действие обаяние кинодив на политиков?
К президенту России Владимиру Путину обратилась американская актриса Памела Андерсон с просьбой пресечь отлов диких косаток и белух в Приморье, пишет
«Сейчас я внимательно слежу за новостями из России и надеюсь, что этих замечательных животных скоро выпустят из "китовой тюрьмы" на волю, а этот жестокий вид бизнеса уйдет в историю», — отмечено в тексте.
В июле актриса обвинила американцев в русофобии, выражающейся в привычке во всем обвинять Россию. «Это уже наша фишка. А у них это превратилось в избитую шутку — когда я навещаю [Россию], у меня спрашивают: "Ну, что мы натворили в этот раз?"» — отметила она.
В декабре прошлого года Памела Андерсон рассказала журналистам о визитах в Кремль и встрече с Владимиром Путиным. Актриса обсудила с российскими властями проблемы экологии и призвала Москву стать мировым лидером по части решения таких проблем.
Напомним, что не так давно стало известно об обращении Бриджит Бардо к Александру Лукашенко. Она предложила использовать средства, расходуемые на отлов и убийство животных в Беларуси, на программы стерилизации в сотрудничестве с зоозащитниками, а также на создание приютов для животных. Брижит Бардо выразила готовность отправить в Беларусь представителя своего фонда для консультаций.
«Я впечатлена вашим фольклором и традициями. Итак, будьте мужественным, не разочаруйте меня», —призвала Брижит Бардо.
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Возымеет ли действие обаяние кинодив на политиков?
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