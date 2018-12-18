ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Илон Маск открыл первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

19.12.2018 17:54 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Илон Маск открыл первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Илон Маск представил первый скоростной тоннель, проложенный под землей муниципалитета Хоторн неподалеку от Лос-Анджелеса, где находится штаб-квартира компании бизнесмена The Boring Company.

Тоннель располагается, как выразился Маск на презентации проекта, под «чьим-то задним двором» в гуще жилого квартала Лос-Анджелеса на глубине 9 метров. Попасть в него можно на специальном лифте, пишет novayagazeta.ru, ссылаясь на Reuters.

Протяженность тоннеля 1,83 километра, на его строительство компания потратила почти два года и 10 миллионов долларов. В стоимость вошли расходы на земляные работы, создание внутренней инфраструктуры, системы безопасности и связи.

При этом в The Boring Company отмечают, что строительство традиционными инженерными способами обошлась бы в миллиард долларов за примерно километр тоннеля. 

Первыми по подземному тоннелю проехали журналисты и приглашенные гости на автомобиле Tesla Model S.

Илон Маск основал буровую компанию The Boring Company в конце 2016 года. План Маска предусматривает параллельное строительство двух сетей туннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье.

На следующем этапе не исключено создание подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.

Миллиардер объявил о начале строительства туннеля в конце июня 2017 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Илон Маск представил первый скоростной тоннель, проложенный под землей муниципалитета Хоторн неподалеку от Лос-Анджелеса, где находится штаб-квартира компании...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бюджет-2019: в приоритете вопросы жилья, здравоохранения и образования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика