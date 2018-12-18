Илон Маск открыл первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом





Илон Маск представил первый скоростной тоннель, проложенный под землей муниципалитета Хоторн неподалеку от Лос-Анджелеса, где находится штаб-квартира компании бизнесмена The Boring Company.

Тоннель располагается, как выразился Маск на презентации проекта, под «чьим-то задним двором» в гуще жилого квартала Лос-Анджелеса на глубине 9 метров. Попасть в него можно на специальном лифте, пишет novayagazeta.ru , ссылаясь на Reuters.

Протяженность тоннеля 1,83 километра, на его строительство компания потратила почти два года и 10 миллионов долларов. В стоимость вошли расходы на земляные работы, создание внутренней инфраструктуры, системы безопасности и связи.

При этом в The Boring Company отмечают, что строительство традиционными инженерными способами обошлась бы в миллиард долларов за примерно километр тоннеля.

Первыми по подземному тоннелю проехали журналисты и приглашенные гости на автомобиле Tesla Model S.

Илон Маск основал буровую компанию The Boring Company в конце 2016 года. План Маска предусматривает параллельное строительство двух сетей туннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье.

На следующем этапе не исключено создание подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.

Миллиардер объявил о начале строительства туннеля в конце июня 2017 года.