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Илон Маск открыл первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом
19.12.2018 17:54 — Разное | Ежедневник
Илон Маск представил первый скоростной тоннель, проложенный под землей муниципалитета Хоторн неподалеку от Лос-Анджелеса, где находится штаб-квартира компании бизнесмена The Boring Company.
Тоннель располагается, как выразился Маск на презентации проекта, под «чьим-то задним двором» в гуще жилого квартала Лос-Анджелеса на глубине 9 метров. Попасть в него можно на специальном лифте, пишет
Протяженность тоннеля 1,83 километра, на его строительство компания потратила почти два года и 10 миллионов долларов. В стоимость вошли расходы на земляные работы, создание внутренней инфраструктуры, системы безопасности и связи.
При этом в The Boring Company отмечают, что строительство традиционными инженерными способами обошлась бы в миллиард долларов за примерно километр тоннеля.
Первыми по подземному тоннелю проехали журналисты и приглашенные гости на автомобиле Tesla Model S.
Илон Маск основал буровую компанию The Boring Company в конце 2016 года. План Маска предусматривает параллельное строительство двух сетей туннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье.
На следующем этапе не исключено создание подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.
Миллиардер объявил о начале строительства туннеля в конце июня 2017 года.
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Илон Маск представил первый скоростной тоннель, проложенный под землей муниципалитета Хоторн неподалеку от Лос-Анджелеса, где находится штаб-квартира компании...
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