|
Ты творческий и инициативный? Обязательно прими участие в конкурсе «Дед Мороз — 2018»!!!
19.12.2018 — Разное | Савецкая вёска
25 декабря в 12.00 на главной площади городского поселка Дрибин пройдет конкурс Дедов Морозов. Не будь безучастным и приходи поучаствовать в конкурсе или стань его зрителем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 декабря в 12.00 на главной площади городского поселка Дрибин пройдет конкурс Дедов Морозов. Не будь безучастным и приходи поучаствовать в конкурсе или стань его...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)