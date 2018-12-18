Расследование: Facebook делился личными данными пользователей с крупнейшими компаниями

Кажется, грядёт очередной громкий скандал с самой крупной соцсетью мира. Издание The New York Times опубликовало результаты своего расследования, основанного на сотнях страниц внутренних документов компании и 60-и интервью с бывшими сотрудниками соцсети и её партнерами. Журналисты обвинили Facebook в том, что компания годами делилась приватными данными пользователей с десятками крупных компаний. И есть важный нюанс − соцсеть зачастую не спрашивала у людей разрешения на это.

Кому передавали данные

Внутренние документы указывают на сотрудничество Facebook с больше чем 150-ю компаниями − правда, соцсеть не обязательно делилась данными со всеми. Среди партнёров такие гиганты, как Microsoft, Apple, Amazon, Yahoo, Netflix, Spotify, Huawei. Есть даже «Яндекс» и, неожиданно, The New York Times. Компании благодаря доступу к данным привлекали новых пользователей, повышали привлекательность своих продуктов, а соцсеть − деньги. Вот такой бизнес.

Какие данные им передавали

Надо уточнить, что партнёры не получали абсолютно всю информацию. Например, Sony, Microsoft и Amazon видели адреса электронной почты пользователей через их друзей. Spotify, Netflix и Королевский банк Канады имели доступ к содержанию сообщений. Apple пошёл дальше − он мог получить информацию даже о тех, кто отключил возможность делиться своими данными, хотя в компании говорят, что не знают об «особом доступе». Были и случаи, когда Facebook делился с компанией информацией, а она не знала об этом. Например, Yahoo до 2017 года могла смотреть ленты друзей пользователей, хотя аж с 2011-го не использовала технологию, для которой это необходимо. В «Яндексе» тоже отметили, что не знали о сохранении доступа. Facebook использовал данные от партнёров, среди прочего, для подбора людей, которых пользователям предлагают добавить в друзья.

Facebook обошёл соглашение с торговой комиссией

По соглашению 2011 года с Федеральной торговой комиссией США соцсеть обязалась усилить меры защиты данных и подробнее раскрывать информацию о методах их сбора. Facebook нанял независимую фирму PricewaterhouseCoopers, чтобы соблюдать соглашение и отчитываться перед ФТК каждые два года. Четыре бывших работника ФТК разных рангов заявили, что сделки по обмену данными нарушали соглашение − пользователи не знали об использовании их информации сторонними компаниями. По крайней мере одна проверка PricewaterhouseCoopers в 2013 году показала, что Facebook недостаточно хорошо защищала пользовательскую информацию.

Реакция Facebook

В компании заявляют, что никакие инструменты или партнёрства не давали сторонним компаниям доступ к информации людей без их разрешения. Также представители соцсети отрицают нарушение соглашения с ФТК. А в 2018 году компания «сконцентрировалась на защите информации и находится в процессе ликвидации многих соглашений». Facebook опубликовал пресс-релиз по всей этой теме.

По мнению компаний, сотрудничество не требовало согласия пользователей. Facebook считает, что партнёры участвовали в предоставлении услуг и действовали как «продолжение» самой компании. А не спрашивать разрешения у пользователей соцсети позволила Федеральная торговая комиссия, хотя её работники считают это ошибочным толкованием. Facebook утверждает, что не нарушил ни одно соглашение с ФТК − они позволяли предоставлять пользователям ряд услуг, а компания не знает ни про один случай недобросовестного использования данных. The New York Times признает, что обмен данными с партнерами упомянут в политике конфиденциальности Facebook, но из документа неясно, кому и какие данные предоставляла компания.

Издание Techcrunch отмечает , что всё не так уж и страшно. Например, Spotify и Netflix получили доступ к перепискам пользователей не для их чтения, а для возможности общаться, не выходя из этих приложений. При этом там пишут: «Но даже если Spotify и Netflix не злоупотребляли полученным доступом, всегда в итоге появляется Cambridge Analytica».

Пресс-секретарь Торговой комиссии США отказалась прокомментировать заявления Facebook.

Фото: Andrew Harnik / AP / Rex / Shutterstock