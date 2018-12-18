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В Таджикистане пройдет массовый показ фильма о президенте Рахмоне

19.12.2018 18:38 — Разное | Партизан  
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Массовый просмотр документального фильма «Марди рох» («Человек дороги») о президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне состоится 19 декабря во всех городах и районах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета по делам молодежи и спорта.



Цель показа документального фильма - дань уважения государственной независимости и национальному единству, стараниям и труду президента Таджикистана Эмомали Рахмону.

В Душанбе фильм будет продемонстрирован во всех высших учебных заведениях, а в крупнейшем бизнес-центре столицы Таджикистана его увидят 700 сотрудников министерств и ведомств.

После просмотра фильма члены кружка «Последователи лидера нации» при Комитете по делам молодежи и спорта проведут флеш-моб под девизом «Я горжусь своим президентом», «Мы вас любим, лидер нации», в ходе которого раздадут значки с изображением президента Рахмона.

 
 
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Массовый просмотр документального фильма «Марди рох» («Человек дороги») о президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне состоится 19 декабря во всех городах и районах...
 
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