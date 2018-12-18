В Таджикистане пройдет массовый показ фильма о президенте Рахмоне









Цель показа документального фильма - дань уважения государственной независимости и национальному единству, стараниям и труду президента Таджикистана Эмомали Рахмону.





В Душанбе фильм будет продемонстрирован во всех высших учебных заведениях, а в крупнейшем бизнес-центре столицы Таджикистана его увидят 700 сотрудников министерств и ведомств.





После просмотра фильма члены кружка «Последователи лидера нации» при Комитете по делам молодежи и спорта проведут флеш-моб под девизом «Я горжусь своим президентом», «Мы вас любим, лидер нации», в ходе которого раздадут значки с изображением президента Рахмона.

