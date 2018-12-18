Александр Федута: Конспект лояльного чиновника

"Белсат" . Обычно после совещаний рассылается протокол поручений, из которого каждый чиновник узнает, что именно поручено ему, а что – другим присутствовавшим, каковы сроки исполнения и т.д. И с этой точки зрения конспект не имеет смысла как таковой. То есть, он имеет смысл лишь в том случае, когда не ведется стенограмма (или звуковая запись) заседания. Но и они ведутся, передает





Тогда – зачем нужен конспект?





А вы пробовали высидеть несколько часов совещания, на котором самым интересным и самым важным являются не доклады, а комментарии первого лица? Потому что доклады слушать не нужно: все присутствовавшие в той или иной степени имели отношение к их написанию. А полет импровизации, в ходе которой чего только ты не узнаешь и не услышишь – ого-го! Потом еще соседям по «Дроздам», кто в том совещании не участвовал, будешь за чаркой чая рассказывать, пусть и они обхохочутся!





Александр Григорьевич никогда не любил «говорить по бумажке». Она стесняла полет его фантазии. В написанном – все выверено, все факты надежны, все оценки соответствуют реалиям. А хочется ведь большего, правда? Ты произнес – и курьеры, тридцать пять тысяч одних курьеров, по Гоголю в точности, понесут твои слова, и схватившиеся за голову чиновники, бросятся их исполнять…





Было ведь уже такое





1994 год. Президент, пытаясь обогнать (зачем, спрашивается?) Верховный Совет, принимает решение: поднять размер минимальной заработной платы. Прямо объявить об этом во время какой-то из сессий.





Прошло совещание у вице-премьера Сергея Линга. Грустно улыбающийся министр труда Соснов расписал все цифры. Я написал два абзаца текста: большего тема ну никак не заслуживала.





Александр Григорьевич взял слово и вышел к трибуне. Он зачитывал текст по бумажке, ибо там как раз цифры и были изложены. И оторвался от нее всего один раз.





Было написано, примерно, следующее: мол, мы поднимаем минимальную зарплату, а стало быть, вырастут доходы у всей бюджетной сферы – врачей, учителей, милиционеров.









Но тут как раз он и оторвался. В результате получилось: мы поднимаем минимальную зарплату, а также зарплаты врачей, учителей, милиционеров…





Я слушал это по радиоточке, в рабочем кабинете. И тут зазвонил телефон правительственной связи. Звонил министр образования, Василий Иванович Стражев.





— Здравствуйте, Александр Иосифович!





— Здравствуйте, Василий Иванович!





— Что же Вы такой сюрприз от нас скрыли? Что, действительно зарплаты повысили? А на сколько?





— Нет, Василий Иванович, речь шла только о минималке.





— Нет, Александр Иосифович, я вот и законспектировал: «а также зарплаты врачей, учителей и милиционеров…»





— Это президент ошибся…





— Президенты в таких вопросах не ошибаются, Александр Иосифович. Я уже и Соснову позвонил, и Лингу позвонил… В общем, спасибо за сюрприз.





В какую сумму обошлась та импровизация казне, я не знаю. Все это потом было снивелировано в ходе реформ, так что зарплата опустилась де факто еще ниже, чем была. Но в тот момент невольный популизм главы государства стоил дорого.





Сейчас цифры не приводятся. И индексация доходов озвучивается и комментируется министрами – не более. Президенту остается полет фантазии на уровне пресловутой пизанской башни и примерно с тем же наклоном. И чиновники, чтобы по их глазам импровизатор не догадался об истинном отношении, разыгрывают роль примерных школьников, тщательно фиксирующих каждое слово учителя. Причем школьников, живущих до массового внедрения гаджетов. Сейчас даже они ничего не конспектируют.





А чиновники – конспектируют!





Представьте себе, сколько страниц х..ни содержат блокноты такого умного и опытного аппаратчика, как Михаил Мясникович? Увлекательное со временем будет чтение, не хуже, чем записные книжки Ильи Ильфа. Осталось дождаться публикации.



