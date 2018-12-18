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Горбачев поспорил с Путиным об одностороннем разоружении СССР

19.12.2018 18:11 — Разное | Партизан  
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Горбачев не согласился с Путиным, который счел процесс разоружения по договору ДРСМД «односторонним». По мнению последнего главы СССР, президента России «неправильно информировали».


Михаил Горбачев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Экс-лидер Советского Союза Михаил Горбачев отказался признать процесс разоружения в конце 1980-х годов «односторонним». Так он ответил на слова Владимира Путина, давшего свою оценку договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает «РИА Новости».

«К сожалению, президента, видимо, неправильно проинформировали. Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно договору РСМД были уничтожены сотни ракет — как советских, так и американских», — прокомментировал слова президента Горбачев. Он напомнил, что, согласно договору, США были вынуждены уничтожить 109 ракет «Першинг-2», размещенных на территории ФРГ, откуда они могли за 10 минут достичь территории СССР.

«Значительная часть ракет всех видов базирования сокращалась согласно заявлениям президентов США и СССР осенью 1991 года. Все решения, принимавшиеся на переговорах по разоружению, тщательно прорабатывались в ведомствах, в том числе в Министерстве обороны и Генштабе», — подчеркнул бывший советский лидер.

Критику договора РСМД Путин высказал на итоговой коллегии Минобороны 18 декабря. «Ликвидировались ракеты наземного базирования, а у Советского Союза не было других, у США — были и морского, и воздушного базирования, а у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза — это было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение, одному богу известно, но это было сделано, а наши партнеры продолжали развивать такие системы, повторяю, морского и воздушного базирования», — объяснил президент свою позицию.

ДРСМД был заключен в 1987 году между СССР и США после так называемого кризиса евроракет. В 1977 году Советский Союз развернул на своих западных границах подвижные ракетные комплексы «Пионер» (РСД-10), которые позволяли нанести удар по объектам НАТО в Европе за несколько минут. В ответ на это США направили на территорию стран НАТО свои ракетные комплексы «Першинг-2».

Итогом кризиса стало соглашение, подписанное Горбачевым и Рейганом в Вашингтоне. Обе страны согласились ликвидировать целый класс ракетных вооружений — ракетные комплексы наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км. Под действие договора попадали как крылатые, так и баллистические ракеты.

В октябре президент США Дональд Трамп пригрозил разорвать ДРСМД из-за того, что Москва, по его словам, нарушает положения соглашения. В МИД России назвали это решение «опрометчивым шагом», а Кремль и Минобороны предупредили о готовности дать ответ на решение Вашингтона. Президент Владимир Путин также заявил об угрозе начала новой гонки вооружений при отказе стран от стратегических договоров в этой области.

«Разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума?» — комментировал заявления Вашингтона 87-летний Михаил Горбачев.



 
 
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Горбачев не согласился с Путиным, который счел процесс разоружения по договору ДРСМД «односторонним». По мнению последнего главы СССР, президента России...
 
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