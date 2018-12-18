﻿В Беларуси перекрыли канал поступления фальшивых долларов из Украины









Канал поступления фальшивых денег из Украины пресекли сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции (КМ) МВД, управления по борьбе с экономическими преступлениями КМ и ОМОН УВД Гомельского облисполкома, Государственного таможенного комитета и управления по борьбе с экономическими преступлениями КС УВД Брестского облисполкома.





Комплекс оперативно-разыскных мероприятий проводили на протяжении месяца на территории Минска, Брестской и Гомельской областей. Поддельные доллары США предназначались для дальнейшего распространения на территории Беларуси и стран Европейского союза, сообщает УВД Брестского облисполкома.





Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждены 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 221 УК РБ (Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Двое подозреваемых, жители Минска и Бреста, задержаны. Один из них ранее был судим за аналогичное преступление.





Изъято 19 550 долларов США. Согласно заключению эксперта, 294 купюры (97 достоинством 100 долларов США, 197 достоинством – 50 долларов США) изготовлены не предприятием, осуществляющим производство денежных билетов, а при помощи струйной печати.



