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﻿В Беларуси перекрыли канал поступления фальшивых долларов из Украины

19.12.2018 18:07 — Разное | Партизан  
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У двух задержанных жителя Бреста и Минска изъяли 19 550 долларов США, изготовленных при помощи струйной печати.



Канал поступления фальшивых денег из Украины пресекли сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции (КМ) МВД, управления по борьбе с экономическими преступлениями КМ и ОМОН УВД Гомельского облисполкома, Государственного таможенного комитета и управления по борьбе с экономическими преступлениями КС УВД Брестского облисполкома.

Комплекс оперативно-разыскных мероприятий проводили на протяжении месяца на территории Минска, Брестской и Гомельской областей. Поддельные доллары США предназначались для дальнейшего распространения на территории Беларуси и стран Европейского союза, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждены 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 221 УК РБ (Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Двое подозреваемых, жители Минска и Бреста, задержаны. Один из них ранее был судим за аналогичное преступление.

Изъято 19 550 долларов США. Согласно заключению эксперта, 294 купюры (97 достоинством 100 долларов США, 197 достоинством – 50 долларов США) изготовлены не предприятием, осуществляющим производство денежных билетов, а при помощи струйной печати.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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У двух задержанных жителя Бреста и Минска изъяли 19 550 долларов США, изготовленных при помощи струйной печати.
 
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