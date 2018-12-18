А не слишком ли самоуверенно? Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии









написал он в Twitter. Президент США Дональд Трамп заявил, что единственной задачей американсикх военных в Сирии была победа над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России). По словам Трампа, армии США удалось достичь этой цели. «Мы победили ИГ в Сирии»,—он в Twitter.





Как сообщают источники The Wall Street Journal, США готовятся к выводу своих военных из северо-восточной части Сирии и уже уведомили об этом своих партнеров.





По словам собеседника CNN в Пентагоне, Вашингтон планирует «полный и быстрый» вывод американских войск из всей Сирии. Сейчас там находятся около 2 тыс. военных США, пишет The Washington Post.





Информацию о планах США вывести войска из Сирии также подтверждают источники Reuters и AFP. Bloomberg сообщает, что Дональд Трамп уже отдал приказ о выводе военных.









США и их союзники начали операцию против ИГ в Сирии и Ираке в 2014 году.





В сентябре 2018-го Трамп во время выступления в ООН заявил, что благодаря американским военным и их партнерству «со многими из стран кровавые убийцы из "Исламского государства" были изгнаны из Ирака и Сирии».





Президент США тогда пообещал продолжить работу над урегулированием сирийского кризиса.