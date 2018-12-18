"Легенды уходят первыми". Витебск простился с Андреем Щербаковым

19 декабря в Витебске прошла церемония прощания в пресс-центре ЦСК ФК «Витебск». Почтить память так неожиданно ушедшей семьи пришло немало жителей города.





Память погибших почтили и перед входом в центральный спортивный комплекс.





Люди со всего мира делятся переживаниями и шоком от трагедии:





Ком в горле и слезы, слезы, слезы…





Ну как так то… Соболезную, господи, как так… Бедный малыш…





Легенды уходят всегда первыми…





Не верится, что вечно улыбчивого, доброго и позитивного сегодня закроют крышкой гроба. Огромная потеря… Нет слов, чтобы выразить все эмоции… А столько планов было у человека… Очень жаль жену и малыша… Они такие молодые…





Витебск тебя будет помнить вечно, ты все, что мог, отдал ФК Витебск, особенно в этом сезоне. Мы тебя любим и сильно соболезнуем родным и близким…

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