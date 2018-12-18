ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Легенды уходят первыми". Витебск простился с Андреем Щербаковым

19.12.2018 17:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
27-летний вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков вместе со своей 25-летней женой и 6-летним сыном погибли в смертельном ДТП. В живых остался только 3-летний малыш.

"Легенды уходят первыми". Витебск простился с Андреем ЩербаковымВитебск простился с Андреем Щербаковым" title=""Легенды уходят первыми". Витебск простился с Андреем Щербаковым" />
1 из 4

19 декабря в Витебске прошла церемония прощания в пресс-центре ЦСК ФК «Витебск». Почтить память так неожиданно ушедшей семьи пришло немало жителей города.

Память погибших почтили и перед входом в центральный спортивный комплекс.

Люди со всего мира делятся переживаниями и шоком от трагедии:

Ком в горле и слезы, слезы, слезы…

Ну как так то… Соболезную, господи, как так… Бедный малыш…

Легенды уходят всегда первыми…

Не верится, что вечно улыбчивого, доброго и позитивного сегодня закроют крышкой гроба. Огромная потеря… Нет слов, чтобы выразить все эмоции… А столько планов было у человека… Очень жаль жену и малыша… Они такие молодые…

Витебск тебя будет помнить вечно, ты все, что мог, отдал ФК Витебск, особенно в этом сезоне. Мы тебя любим и сильно соболезнуем родным и близким…
#1#
Напомним, голкипер ФК "Витебск" Андрей Щербаков погиб вместе с женой и старшим сыном, когда возвращался с отдыха в Египте. 

17 декабря, когда семья возвращалась на машине из столичного аэропорта, под Толочином их Kia вынесло на встречную полосу, где легковушка врезалась в эвакуатор. Футболист, его жена и шестилетний сын погибли на месте. Младшему ребенку удалось выжить, поскольку он находился в детском автокресле.

Долгое время Щербаков был вторым вратарем в клубе. Но после того как его друг и коллега Дмитрий Гущенко допустил ряд ошибок в прошлом сезоне, Андрея вывели на поле. В этом сезоне он раскрылся и показал себя с лучшей стороны.

Одноклубники Андрея говорят: то, что в этом сезоне "Витебск" поднялся на четвертое место в Высшей лиге, во многом заслуга именно Щербакова.

по инф. vkurier.bySputnik


 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27-летний вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков вместе со своей 25-летней женой и 6-летним сыном погибли в смертельном ДТП. В живых остался только...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скоростной тоннель Илона Маска открылся в Лос-Анджелесе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика