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"Легенды уходят первыми". Витебск простился с Андреем Щербаковым
27-летний вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков вместе со своей 25-летней женой и 6-летним сыном погибли в смертельном ДТП. В живых остался только 3-летний малыш.
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19 декабря в Витебске прошла церемония прощания в пресс-центре ЦСК ФК «Витебск». Почтить память так неожиданно ушедшей семьи пришло немало жителей города.
Память погибших почтили и перед входом в центральный спортивный комплекс.
Люди со всего мира делятся переживаниями и шоком от трагедии:
Ком в горле и слезы, слезы, слезы…
Ну как так то… Соболезную, господи, как так… Бедный малыш…
Легенды уходят всегда первыми…
Не верится, что вечно улыбчивого, доброго и позитивного сегодня закроют крышкой гроба. Огромная потеря… Нет слов, чтобы выразить все эмоции… А столько планов было у человека… Очень жаль жену и малыша… Они такие молодые…
Витебск тебя будет помнить вечно, ты все, что мог, отдал ФК Витебск, особенно в этом сезоне. Мы тебя любим и сильно соболезнуем родным и близким…
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Напомним, голкипер ФК "Витебск" Андрей Щербаков погиб вместе с женой и старшим сыном, когда возвращался с отдыха в Египте.
17 декабря, когда семья возвращалась на машине из столичного аэропорта, под Толочином их Kia вынесло на встречную полосу, где легковушка врезалась в эвакуатор. Футболист, его жена и шестилетний сын погибли на месте. Младшему ребенку удалось выжить, поскольку он находился в детском автокресле.
Долгое время Щербаков был вторым вратарем в клубе. Но после того как его друг и коллега Дмитрий Гущенко допустил ряд ошибок в прошлом сезоне, Андрея вывели на поле. В этом сезоне он раскрылся и показал себя с лучшей стороны.
Одноклубники Андрея говорят: то, что в этом сезоне "Витебск" поднялся на четвертое место в Высшей лиге, во многом заслуга именно Щербакова.
по инф.
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27-летний вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков вместе со своей 25-летней женой и 6-летним сыном погибли в смертельном ДТП. В живых остался только...
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