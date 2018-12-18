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Белорусский Дед Мороз рассказал, как нужно встречать Новый год
19.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Главный Дед Мороз Беларуси рассказал, как правильно встретить Новый год. По его словам, чтобы праздник запомнился надолго, в новогоднюю ночь нужно собрать как можно больше друзей и родственников, передает
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«Работы очень много. Нужно себя настроить, почувствовать себя волшебником, поскольку все верят в сказку, которую творим мы. Можете приехать и убедиться, что Дед Мороз со Снегурочкой всегда на посту и встречают гостей», – отметил хозяин поместья.
Несмотря на занятость, белорусский Дед Мороз успевает встречаться со своими коллегами из других стран – Дедом Морозом из Великого Устюга и финским Йоулупукки. Он даже побывал в гостях и у карельского Паккайне, бурятского Сагана Убугуна и татарского Кыш Бабая.
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По его словам, за праздничным столом нужно собрать как можно больше близких людей.
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