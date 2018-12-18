Белорусский Дед Мороз рассказал, как нужно встречать Новый год

Главный Дед Мороз Беларуси рассказал, как правильно встретить Новый год. По его словам, чтобы праздник запомнился надолго, в новогоднюю ночь нужно собрать как можно больше друзей и родственников, передает БЕЛТА .

«Чем больше в новогоднюю ночь соберется родных и близких за столом, тем больше будет радости, больше запомнится праздник, будет больше возможностей пожелать друг другу добра, счастья и здоровья. Мне кажется, это самое главное. Необходима доброта, взаимопонимание, чувство радости, а остальное само собой приложится», – сказал Дед Мороз.

Перед Новым годом число гостей поместья волшебника в Беловежской пуще вырастает в несколько раз.

«Работы очень много. Нужно себя настроить, почувствовать себя волшебником, поскольку все верят в сказку, которую творим мы. Можете приехать и убедиться, что Дед Мороз со Снегурочкой всегда на посту и встречают гостей», – отметил хозяин поместья.

Несмотря на занятость, белорусский Дед Мороз успевает встречаться со своими коллегами из других стран – Дедом Морозом из Великого Устюга и финским Йоулупукки. Он даже побывал в гостях и у карельского Паккайне, бурятского Сагана Убугуна и татарского Кыш Бабая.